إعلامية لبنانية تكشف عن علاقة حب تجمع بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

كشفت الإعلامية اللبنانية الشهيرة هنادي عيسى عن وجود علاقة حب قوية تجمع بين النجمين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني.

ارتباط دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز

وقالت عيسي: وجود علاقة حب بين النجمين هي صحيحة مائة بالمائة ولا شك في حديثها، مؤكدة أنهما يعيشان قصة حب كبيرة وهناك نية للزواج قريبا وسط حزن زوجة كريم الأولى التي لا تعرف ماذا ستفعل.

وقدم الثنائي مؤخرا عمل سينمائي كوميدي وجاء معنونا بـ“الهنا اللي أنا فيه” الذي شارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضًا المخرج خالد مرعي.

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