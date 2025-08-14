كريم محمود عبد العزيز يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته بهذه الطريقة

نشر كريم محمود عبد العزيز، صورة برفقة زوجته آن الرفاعي على إنستجرام، وعلق عليها: "بحبك"، في رد منه على ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي من انفصال الفنان وزوجته.

كريم محمود عبد العزيز وزوجته

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز قد تزوج من "آن الرفاعي"، عام 2011، وأقيم حفل زفافهما بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

من جانب آخر، احتفل مؤخرًا الفنان كريم محمود عبد العزيز بعرض مسلسل "مملكة الحرير" الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الشهيرة وبعض القنوات الفضائية وحقق نجاحا جيدًا بين الجمهور.

