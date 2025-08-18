وثائقي نتفلكس “The Echoes of Survivors” يثير الجدل بعد تسليط الضوء على الناجين من مآسي كوريا

في خطوة جريئة تثير الجدل، أطلقت منصة نتفليكس العالمية، في 14 أغسطس 2025، المسلسل الوثائقي الجديد "The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies”، والذي أثار حوار كبير على المنصات المختلفة بعد تسليط الضوء على "أصداء الناجين" من مآسي كوريا، ويتألف هذا العمل من ثمانية أجزاء، وسرعان ما أصبح حديث الساعة، مُحوّلًا تركيزه من الجناة إلى الناجين.

يُعد هذا المسلسل متابعة للفيلم الوثائقي "In the Name of God: A Holy Betrayal" الذي أُنتج عام 2023، والذي أثار ضجة واسعة، ولكن هذه المرة يغوص العمل الجديد في شهادات مؤثرة تُسلّط الضوء على بعض أحلك اللحظات في التاريخ الكوري الحديث.

معركة قانونية وانتصار للناجين

لم يكن الطريق أمام المسلسل مفروشًا بالورود، فقد واجه مقاومة قانونية قبل عرضه، حيث حاولت بعثة الإنجيل المسيحية (JMS)، التي كانت محط انتقاد في العمل السابق، الحصول على أمر قضائي بوقف بثه. لكن المحكمة الغربية في سيول رفضت هذا الطلب في 14 أغسطس، أي قبل يوم واحد من الإطلاق، مما مكن نتفليكس من عرض الموسم كاملًا في موعده المحدد، ليمثل هذا القرار انتصارًا لحرية التعبير وحق الناجين في الكلام.

قصص من قلب المعاناة

صُمّم المسلسل، الذي أخرجه تشو سونغ هيون، ليُقدم الناجين كفاعلين في التغيير وليس مجرد ضحايا سلبيين، وتُعيد الحلقات النظر في أربع قضايا مفصلية:

قضية بعثة الإنجيل المسيحية (JMS): يكشف الناجون، ومن بينهم "مابل"، عن الجرائم التي ارتكبها جونغ ميونغ سوك، بالإضافة إلى النظام التنظيمي الذي وفّر له الغطاء، بما في ذلك نائبه جونغ جو إيون ومسؤولون آخرون في الكنيسة.

قضية دار الإخوة: يُسلّط الوثائقي الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي ارتُكبت تحت سلطة الدولة، مُقدمًا شهادات مؤثرة من الناجين. ولأول مرة، يتحدث ابن مدير المؤسسة عن تورّط عائلته في هذه المآسي.

قضية عائلة تشيجون: يروي أحد الناجين الذي عانى من الأسر لتسعة أيام التأثير النفسي العميق الذي تركته التجربة، وكيف اتخذ قرارًا متطرفًا للحفاظ على حياته.

انهيار متجر سامبونغ: تُعيد الحلقات مراجعة كارثة عام 1995، كاشفةً عن فشل الرقابة على البناء والفساد وغياب المساءلة، من خلال شهادات الناجين والمنقذين.

وعلى عكس سابقه الذي انتُقد بسبب تركيزه المبالغ فيه على العناصر المثيرة، يبتعد "أصداء الناجين" عن هذا الأسلوب، ويركز بشكل أكبر على المسؤولية الهيكلية والمساءلة الاجتماعية. وقد أشار المخرج تشو إلى أن فريقه واجه تهديدات مستمرة، بما في ذلك تحديات قانونية وترهيب وحتى تهديدات بالقتل، لكنهم واصلوا العمل بدافع الالتزام تجاه الناجين الذين شاركوا قصصهم بشجاعة.

ويؤكد استخدام كلمة "ناجين" في عنوان المسلسل على الرسالة الجوهرية للعمل: الصمود والقدرة على التأثير. وقد قدم أحد الناجين من قضية "جي جون با" أقوى عبارات المسلسل: "إلى أولئك الذين أُجبروا على العيش في الظل بسبب الجريمة، أريدكم أن تعلموا أن حياتكم، بمجرد وجودكم، ذات قيمة هائلة بالفعل".

بعد ساعات قليلة من إطلاقه، أثار المسلسل نقاشات واسعة عبر مختلف المنصات. فإذا كان مسلسل "In the Name of God" قد أثار الغضب بكشفه عن الجرائم، فإن "أصداء الناجين" يذهب أبعد من ذلك، حيث يتحدى المجتمع ليسأل كيف يمكنه دعم أولئك الذين عانوا.

وفي المؤتمر الصحفي، قال المخرج تشو: "لا يجب دفن المآسي الاجتماعية. بفضل شجاعة الناجين، تمكنا من إنجاز هذا العمل. هذه قصة يجب أن نسمعها جميعًا".

