نتفليكس توسع عالم K-Pop Demon Hunters وتحوله إلى سلسلة ترفيهية ضخمة

بعد النجاح العالمي الساحق الذي حققه فيلم الرسوم المتحركة K-Pop Demon Hunters، أعلنت منصة نتفليكس عن خططها الطموحة لتحويله إلى سلسلة ترفيهية متكاملة، وتهدف المنصة إلى توسيع هذا العالم الفني الفريد من خلال إنتاج فيلم سينمائي جديد، وجزأين إضافيين، لتشكيل سلسلة مترابطة.

ولم تقتصر طموحات نتفليكس على الأفلام فقط، بل تسعى لتحويل المشروع إلى علامة ترفيهية كبرى على غرار سلاسل عالمية ناجحة مثل Frozen، وتتضمن خطط التوسع إنتاج مسرحية موسيقية، وسلسلة مشتقة قصيرة، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الترويجية التي ستساهم في تعزيز انتشار العلامة التجارية.

على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن بشأن مواعيد عرض هذه الأعمال أو تفاصيل طاقم الممثلين للفيلم السينمائي، إلا أن النجاح الكبير الذي حققته الموسيقى الأصلية للفيلم، وتحديدًا أغنية Golden، بالإضافة إلى التفاعل الجماهيري الواسع، شكّل الدافع الرئيسي وراء هذا التوسع المرتقب.

نجاح فيلم “K-Pop Demon Hunters” العالمي

فتصدر "صائدو شياطين الكيبوب"، قوائم الأفلام العالمية بعد أيام قليلة من إطلاق حيث استحوذ على اهتمام الجماهير محققًا إنجازًا جديدًا في مجال المحتوى الإبداعي الكوري، ليحتل المركز الأول في فئة أفلام نتفليكس العالمية خلال ثلاثة أيام فقط من عرضه.

كما حققت موسيقى فيلم "صائدو الشياطين" (KPop Demon Hunters) المركز الأول في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، حيث أعلنت قوائم الأغاني الرسمية أن أغنية "Golden" لفرقة الفتيات الخيالية HUNTR/X (التي غنتها EJAE وأودري نونا وري آمي) قد تصدرت قائمة الأغاني المنفردة الرسمية.

"Golden" هي ثاني أغنية كورية بوب في التاريخ - والأولى منذ 13 عامًا - التي تصل إلى المركز الأول في قائمة الأغاني المنفردة الرسمية، الأولى كانت أغنية PSY الشهيرة "Gangnam Style" عام 2012، والتي تصدّرت قائمة الأغاني المنفردة في المملكة المتحدة قبل أكثر من عقد.

في الوقت نفسه، وصلت أغنيتان لفرقة الفتيان الخيالية Saja Boys إلى ذروة جديدة على القائمة هذا الأسبوع. دخلت أغنية "Your Idol" (التي غناها أندرو تشوي، ونيكواف، وداني تشونغ، وكيفن وو من U-KISS، وسامويل لي) قائمة أفضل 10 أغاني لأول مرة، حيث صعدت إلى المركز العاشر في أسبوعها الخامس على القائمة، بينما تبعتها أغنية "Soda Pop" بفارق ضئيل في المركز الحادي عشر.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت نسخة جونغيون وجيهيو وتشايونغ من TWICE من أغنية "Takedown" القائمة في المركز 63 هذا الأسبوع، بينما ظهرت أغنية TWICE الناجحة "Strategy" (التي ظهرت في موسيقى فيلم "KPop Demon Hunters") لأول مرة في المركز 85.

وفي 29 يوليو، كشفت بيلبورد أن فرقة الفتيات الخيالية "هنتر/إكس" من فيلم الرسوم المتحركة "كيبوب شيطان هانترز" قد وصلت إلى قمة جديدة في قائمة هوت 100، التي تصنف الأغاني الأكثر شعبية في الولايات المتحدة. وحققت أغنية الثلاثي الناجحة "غولدن" المركز الثاني في أسبوعها الخامس على التوالي على القائمة.

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