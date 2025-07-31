5 أسباب وراء تصدر مسلسل كتالوج منصة نتفليكس العالمية

يواصل مسلسل كتالوج بطولة النجم محمد فراج، تصدره للأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس فى مصر والسعودية والأردن والكويت، منذ طرحه من أسبوعين، وذلك بعد أن حصد إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلًا كبيرًا بين مستخدميه كما أثنى النقاد والفنانون على العمل وكافة عناصره من إخراج وتمثيل وسيناريو وتصوير وديكور، حيث حظى باهتمامات مشاهديه.

وتستعرض “فيتو” أقوى 5 أسباب وراء تصدر كتالوج منصة نتفليكس العالمية كالأكثر مشاهدة:

يندرج العمل تحت فئة الكوميدي اجتماعي.. يتناول قضايا أسرية خاصة وحساسة للغاية فى إطار مختلف من اللايت كوميدي.

يعتبر كتالوج عملًا يُناسب كل الأعمار الأطفال والمراهقين والبالغين على حد سوا.

يخلو تماما من الألفاظ والإيحاءات الجنسية.

يدعو بأسلوب رشيق لتطبيق أساليب التربية الحديثة.

وأخيرًا مثلت ثنائية محمد فراج وريهام عبد الغفور عنصر جذب قوي للجمهور وعشاق النجمان اللذان يتميزان بأداء فني محترف بشهادة النقاد والجمهور.

قصة مسلسل كتالوج

مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليلا ومنارة تعيده إلى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.