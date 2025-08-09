السبت 09 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

نتفليكس تكشف عن فيديو تشويقي جديد لمسلسل "Aema" وموعد العرض

فيلم Aema، فيتو
فيلم Aema، فيتو

 أعلنت نتفليكس مساء أمس الجمعة عن موعد عرض مسلسلها المقبل “Aema” مع الكشف عن فيديو شويقي جديد والملصق الدعائي الرئيسي للدراما الكورية. 

 كتبت نتفليكس على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "في عصرٍ حاولوا فيه فقط تجريدك من كل شيء، نقلب الطاولة، يُعرض مسلسل "Aema" لأول مرة في 22 أغسطس الجاري، حصريًا على نتفليكس".

مسلسل Aema

"Aema" هو كوميديا سوداء خيالية مستوحاة من إنتاج الفيلم الكوري "مدام آيما" في ثمانينيات القرن الماضي، والذي هزّ صناعة السينما الكورية آنذاك. 

يُعيد المسلسل تخيل الواجهة البراقة لـ "تشونغمورو" خلال تلك الحقبة، كاشفًا عن هياكل السلطة الكامنة وراءها، والظلم والتمييز الذي واجهته الممثلات، وقصص أولئك الذين قاوموا هذه الظلم والتمييز.

ويعرض الملصق شخصياتٍ ذات أهدافٍ ورغباتٍ مختلفة، على خلفية منطقة تشونغمورو في ثمانينيات القرن الماضي، قلب صناعة الأفلام الكورية. بينما يُجسّد شعار الفيلم، "في عصرٍ حاولوا فيه فقط تجريدك من كل شيء، نحن نقلب الطاولة"، تحدي الأبطال للأعراف والقمع في ذلك الوقت.

طاقم عمل مسلسل Aema

تتمحور القصة حول جونغ هي ران (التي تُجسد دورها لي هاني)، نجمة عصرها، والممثلة الصاعدة شين جو آي (بانغ هيو رين). وينضم إليهم غو جونغ هو (جين صن كيو)، رئيس شركة إنتاج مدام آيما "شين سونغ فيلمز"؛ والمخرج الصاعد كواك إن وو (جو هيون تشول)؛ وطاقم دعمٍ مُتميّز من وو جي هيون، ولي جو يونغ، وكيم جونغ سو، ولي سونغ ووك، وآهن جيل كانغ، يُضيف كلٌّ منهم عمقًا إلى القصة.

قصة دراما “Aema” الكورية

ويبدأ العرض الترويجي الرسمي برفض هي ران دورًا بعد قراءة نص "مدام آيما" المليء بالمشاهد الصريحة، ويستغل جونغ هو عقده الحصري لتخفيض رتبتها إلى دور مساعد، ثم تُجري شركة الإنتاج تجارب أداء ضخمة للدور الرئيسي، وخلالها تلفت جو آي، راقصة نقر في ملهى ليلي تسعى وراء حلمها بأن تصبح ممثلة، انتباه المخرج إن وو، فيختارها لأداء دور آيما، في البداية، كانت المرأتان متنافستين، لكنهما في النهاية احترمتا بعضهما البعض أثناء مواجهتهما تحديات في موقع التصوير ومناخ العصر القمعي.

مع بدء التصوير، يواجه الإنتاج عقبات، وبعد تلقي مراجعات حكومية للنص، يبتكر جونغ هو وإن وو طرقًا للالتفاف على الرقابة، وتم تغيير عنوان "امرأة تحب الخيول" بشكل سخيف إلى "امرأة تحب القنب"، وعلى الرغم من أن جو آي اتبعت تعليمات المخرج، إلا أن المشاهد الجنسية التي تزداد سخافة تدفع هي ران للتحدث علنًا، وتسخر هذه اللحظات من جشع الإعلانات وتناقضات الرقابة في تلك الحقبة، مُغلفةً بكوميديا سوداء، في النهاية، يُعرض فيلم "مدام إيما" كأول فيلم يُعرض في وقت متأخر من الليل في عصر جديد بعد رفع حظر التجول الذي دام 36 عامًا، وينتهي العرض الترويجي بمشهد هي ران وهي تقول لجونغ هو: "جونغ هو، هيا بنا إلى الجحيم"

على الرغم من أن فيلم "إيما" مبني على موضوع استفزازي، إلا أنه يركز على مواضيع التضامن والنمو الأنثوي. تدور أحداثه حول نجمة بارزة تُحارب السلطة والتمييز على أساس الجنس لحماية مكانتها وكبريائها، ونجمة مبتدئة على استعداد للمخاطرة بكل شيء لتُعرف كممثلة رئيسية حقيقية. تتطور علاقتهما من التنافس إلى التحالف.

العمل من إخراج لي هاي يونغ، المعروفة بأفلام "بيليفر" و"فانتوم" و"لايك أ فيرجن"، يُعيد المسلسل بدقة تصوير ديكورات وأزياء ودعائم وتقنيات تصوير تشونغمورو في الثمانينيات، مُقدمًا سحرًا كلاسيكيًا وأصالة في آن واحد.

يُعرض المسلسل بالتزامن في أكثر من 190 دولة، وهو يمزج بين السخرية والمواضيع النسوية على الرغم من خلفيته السينمائية الإيروتيكية المُصنّفة للبالغين، مما يمنحه جاذبيةً قويةً محليًا ودوليًا، ومع نجاحات نتفليكس الكورية الأخيرة، مثل "ذا غلوري" و"هيل باوند"، التي تُثبت أن المفاهيم الجريئة تلقى صدىً عالميًا، فإن "أيما"، بحساسيته الكلاسيكية، وكوميدياه السوداء، وتعليقاته الاجتماعية، لديه فرصةٌ قويةٌ لجذب المُشاهدين من جميع أنحاء العالم.

