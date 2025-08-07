الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل Wednesday يحصل على تقييم 80% بموقع 'Rotten Tomatoes'

مسلسل Wednesday،
مسلسل Wednesday، فيتو

حصل الجزء الأول من الموسم الثاني لمسلسل نتفليكس الشهير Wednesday، على تقييم 80% من نقاد موقع التقييمات الأشهر حول العالم 'Rotten Tomatoes'، وذلك بعد 20 مراجعة نقدية.

وطرحت شبكة البث الرقمي نتفليكس ـ Netflix، الجزء الأول من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير Wednesday، للمشاهدة حصريا عبر المنصة، بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٥.

Image

موسم ثالث لمسلسل Wednesday

وكشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثالث من مسلسل "Wednesday"، قيد التطوير المبكر، وينتظر المنتجين والكتاب، الضوء الأخضر والموافقة النهائية من شبكة نتفليكس للبدء في الإنتاج.

 

وذكرت التقارير، أن الموسم الثالث، سيحمل عنوان "Nightshade & Raven".

جينا أورتيجا عن الموسم الثاني من Wednesday: سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة

وشوقت الممثلة جينا أورتيجا، الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

وقالت جينا في تصريحات صحفية: " الموسم الثاني من Wednesday، سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة.. هناك حلقة كاملة مستوحاة من أفلام الرعب السلاشر، مع إشارات عديدة إلى أفلام الرعب الشهيرة".

مواسم جديدة لمسلسل Wednesday

وحقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday، نجاحا كبيرا بمجرد طرح حلقاته الثماني على منصة نتفليكس خلال عام ٢٠٢٣، ما جعله يكسر الرقم القياسي لمسلسل 'Stranger Things'، في عدد ساعات المشاهدة في أول أسبوع من طرحه، حيث حقّق 341 مليون ساعة مشاهدة، مقارنة بـ335 مليون ساعة لمسلسل Stranger Things.

فيما كشف صناع مسلسل Wednesday، أنهم بالفعل لديهم أفكار ومخططات لثلاث أو أربع مواسم، من المسلسل، في حال قررت منصة نتفليكس تجديد المسلسل لمواسم أخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Wednesday Wednesday الاعلي مشاهدة Wednesday شخصية جديدة طرد بيرسي وايت من مسلسل WEDNESDAY

مواد متعلقة

العرض العالمي للموسم الثاني من مسلسل Wednesday (صور)

جينا أورتيجا عن الموسم الثاني من Wednesday: سيكون مليئا بمشاهد الرعب المميزة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

هيتأخر شوية، موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد في البيضاء والبلدي يحافظ على ارتفاعه، سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

قرار جمهوري لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة

انخفاض مؤقت، درجة الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

أسعار الخضار اليوم الخميس، ارتفاع 6 أصناف وانخفاض الطماطم والبصل والليمون

زحام في هذه المناطق، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads