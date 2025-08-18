طرح أعمال تنفيذ شبكات كهرباء بمدينة الشروق

كشف المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق عن انه جارٍ طرح عمليات تنفيذ شبكات الكهرباء بالمدينة، وتشمل أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والإدارة لمنطقة الشرقية، وأعمال تنفيذ شبكة الكهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والإدارة لمنطقة الميكروويف.

وأكد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الطرق والأرصفة في قطاع غرب وشرق المدينة.

وتهدف الخطة إلى تحسين السلامة المرورية على الطرق الرئيسية والداخلية بين المربعات والعمارات، وتحسين المظهر الجمالي للمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى ترميم الطرق الرئيسية والداخلية وإعادة الشيء لأصله بعد تكسير الأسفلت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتركيب بلدورات جديدة للأرصفة التالفة لتحسين المظهر الجمالي والسلامة العامة، ورفع كفاءة الأرصفة وتحسينها لتوفير بيئة آمنة وصحية للمشاة.

وقال المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز: ننفذ الخطة الشاملة تحت رئاسة رئيس الجهاز لضمان تنفيذها وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة. ويتم تنفيذ الخطة على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، لضمان الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

أكد رئيس الجهاز أهمية التعاون بين الجهاز والسكان لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرًا إلى أن السكان شركاء النجاح في كل تطوير.

خطة رفع كفاءة الطرق والأرصفة

تعد خطة رفع كفاءة الطرق والأرصفة في مدينة الشروق خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية للمدينة، وستساهم في تعزيز جمال المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان.

عقد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعًا مع مجموعة من سكان منطقة التعاونية بالمدينة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات السكان في منطقة التعاونية والعمل على إيجاد حلول لها.

وأكد أهمية تحسين الخدمات المقدمة للسكان في منطقة التعاونية والعمل على تحسين الخدمات من خلال تنفيذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

التواصل بين الجهاز والسكان

كما أكد رئيس الجهاز أهمية التواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم.

- يتم العمل على تعزيز التواصل بين الجهاز والسكان من خلال عقد اجتماعات دورية والاستماع إلى آراء السكان.

- يتم العمل على حل المشاكل التي تواجه السكان في منطقة التعاونية. ويتم العمل على تنفيذ حلول فورية للمشاكل التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.

وشدد على أهمية التعاون بين الجهاز والسكان في تحسين الخدمات ورفع كفاءة المدينة ويتم العمل على تعزيز التعاون بين الجهاز والسكان من خلال عقد اجتماعات دورية والعمل على تنفيذ مقترحات السكان.

