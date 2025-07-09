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رئيس جهاز العاشر من رمضان يبحث آليات تطوير والمحاور والطرق الرئيسية

أعمال طرق
أعمال طرق

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مكتب "ساين" للاستشارات الهندسية، لبحث آليات تطوير المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك ضمن أعمال المرحلتين الأولى والثانية من خطة التطوير الشاملة للبنية التحتية المرورية.

وتناول الاجتماع دراسة عدد من المقترحات التخطيطية والهندسية الرامية إلى تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة والانسيابية على المحاور الحيوية والتقاطعات الرئيسية، من خلال إعادة تصميم الميادين، وتخطيط الدورانات (اليوترنات) بما يتناسب مع حركة المرور الفعلية، إلى جانب مقترح تنفيذ حارات خدمة على جانبي الطرق الرئيسية لتيسير حركة المركبات وخدمة الأنشطة المحيطة.

كما تم بحث خطة توسعة الطرق المحورية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها بما يتماشى مع النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده المدينة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذا التحرك يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مقومات السلامة المرورية، بما يسهم في رفع جودة الحياة، ويجعل من مدينة العاشر من رمضان نموذجًا متقدمًا للمدن الذكية والمستدامة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي 1008 وحدات سكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025، حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 /8/ 2025، وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مواصلة دفع الأعمال للانتهاء من الوحدات المتبقية بالمشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها. 

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بجميع المراحل بمشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بالمدينة، على أن يتم تسليم العمارتين 248 – 249، غدًا الثلاثاء 8 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 250 – 251، يوم الأربعاء 9 /7/ 2025، ووحدات العمارة 252 – 253، يوم الخميس 10 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 254 – 255، يوم الأحد 13 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 256 – 257، يوم الإثنين 14 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 258 – 259، يوم الثلاثاء 15 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 260 – 261، يوم الأربعاء 16 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 262 – 263، يوم الخميس 17 /7/ 2025.


وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 264 – 266، يوم الأحد 20 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 267 – 269، يوم الإثنين 21 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 272 – 273، يوم الثلاثاء 22 /7 /2025، ووحدات العمارتين 274 – 275، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات العمارتين 276 – 277، يوم الخميس 24/7/2025، ووحدات العمارتين 278 – 303، يوم الأحد 27 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 304 – 305، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات العمارتين 306 – 307، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات العمارتين 308 – 309، يوم الأربعاء 30 /7/ 2025، ووحدات العمارتين 314 – 315، يوم الخميس 31 /7/ 2025.


وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 316 – 317، يوم الأحد 3 /8 /2025، ووحدات العمارتين 318 – 319، يوم الإثنين 4 /8/ 2025، ووحدات العمارتين 320 – 321، يوم الثلاثاء 5 /8/ 2025.


وأوضح أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس،  وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه بأصل خطـــاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة مياه التسعين الجنوبي، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

 

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