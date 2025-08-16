مهدي التهامي لـ فيتو: الإنشاد الصوفي رسالة قبل كونه فنًّا.. وهذا سر ارتباط الناس بمدرسة والدي

على أعتاب مقام السيد البدوي بمدينة طنطا وخلال مشاركته في إحياء المولد كان لنا هذا اللقاء مع الشيخ مهدي ياسين التهامي نجل شيخ المنشدين ياسين التهامي.

ويقول الشيخ مهدى لـ"فيتو": والدي الشيخ ياسين التهامي هو قدوتي ومعلمي الأول تعلمت منه أن الإنشاد ليس مجرد أداء صوتي، بل هو حالة روحية ورسالة صادقة تصل للناس وأنا أحاول أن أقدم ما تعلمته منه بروحي وصوتي، وأكمل أنا وأشقائي معه هذه المسيرة.

وعن سر ارتباط الناس بمدرسة التهامي في الإنشاد يضيف "الشيخ مهدى" السر في الصدق وهذا ما تعلمناه عن والدنا والإنشاد الصوفي يخرج من القلب ليصل إلى القلب والناس تشعر بالصدق وتعيش الأجواء الروحانية في كل كلمة ولحن.

وأكد "مهدى" أنا فخور أنني ابن مدرسة الشيخ ياسين التهامي وأتشرف بالانتماء إليها، لكن بالطبع لي لمساتي الخاصة التي أحاول أن أقدمها بما يناسب جيلي، والمهم أن الجوهر يظل كما تعلمناه من والدي: محبة الله ورسوله وآل البيت.

وعن الرسالة التي يحب أن يوجهها لجمهور ومحبي والده قال التهامي: أشكرهم جميعًا على وفائهم الكبير لوالدي ولنا كأسرة التهامي وأقول لهم إنني سأظل أتعلم وأجتهد لأكون عند حسن ظنهم وأسعى دائمًا أن يكون صوتي امتدادًا لمدرسة الشيخ ياسين التهامي.



