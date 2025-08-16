السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مهدي التهامي لـ فيتو: الإنشاد الصوفي رسالة قبل كونه فنًّا.. وهذا سر ارتباط الناس بمدرسة والدي

الشيخ مهدي التهامي
الشيخ مهدي التهامي

على أعتاب مقام السيد البدوي بمدينة طنطا وخلال مشاركته في إحياء المولد كان لنا هذا اللقاء مع الشيخ مهدي ياسين التهامي نجل شيخ المنشدين ياسين التهامي.

سقوط موظف كهرباء أثناء عمله بقرية الفرستق في الغربية

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

ويقول الشيخ مهدى لـ"فيتو": والدي الشيخ ياسين التهامي هو قدوتي ومعلمي الأول تعلمت منه أن الإنشاد ليس مجرد أداء صوتي، بل هو حالة روحية ورسالة صادقة تصل للناس وأنا أحاول أن أقدم ما تعلمته منه بروحي وصوتي، وأكمل أنا وأشقائي معه هذه المسيرة.

وعن سر ارتباط الناس بمدرسة التهامي في الإنشاد يضيف "الشيخ مهدى" السر في الصدق وهذا ما تعلمناه عن والدنا والإنشاد الصوفي يخرج من القلب ليصل إلى القلب والناس تشعر بالصدق وتعيش الأجواء الروحانية في كل كلمة ولحن.

وأكد "مهدى" أنا فخور أنني ابن مدرسة الشيخ ياسين التهامي وأتشرف بالانتماء إليها، لكن بالطبع لي لمساتي الخاصة التي أحاول أن أقدمها بما يناسب جيلي، والمهم أن الجوهر يظل كما تعلمناه من والدي: محبة الله ورسوله وآل البيت.

وعن الرسالة التي يحب أن يوجهها لجمهور ومحبي والده قال التهامي: أشكرهم جميعًا على وفائهم الكبير لوالدي ولنا كأسرة التهامي وأقول لهم إنني سأظل أتعلم وأجتهد لأكون عند حسن ظنهم وأسعى دائمًا أن يكون صوتي امتدادًا لمدرسة الشيخ ياسين التهامي.
 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

سقوط موظف كهرباء أثناء عمله بقرية الفرستق في الغربية

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

الجمعة، انطلاق مهرجان القلعة الـ33 بمشاركة ياسين التهامى وإيهاب توفيق ومدحت صالح

إقبال جماهيري كبير، الشيخ ياسين التهامي يبدع بأنشودة أنا المحب بالأوبرا (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads