مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، نيوكاسل يتعاقد رسميا مع نجم أستون فيلا

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، عن التعاقد مع اللاعب جاكوب رامسي، قادمًا من فريق أستون فيلا.

قيمة انتقال جاكوب رامسي إلى نيوكاسل

وكشفت تقارير إنجليزية أن نيوكاسل تعاقد مع رامسي، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز إضافية.

وأُصبح اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، رابع صفقات نيوكاسل هذا الصيف، بعد أنتوني إلانجا وآرون رامسديل (إعارة) ومالك ثياو.

تعليق جاكوب رامسي على انتقاله إلى نيوكاسل

وقال رامسي في تصريحات لموقع نيوكاسل "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، عشت 3 أيام عصيبة، لكنني سعيد ولا أطيق الانتظار للبدء".

وأضاف: "هذه صفقة كبيرة بالنسبة لي، ولكن بمجرد أن علمت باهتمام المدرب هاو وإعجابه بي، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لاتخاذ القرار".

وشدد: "متحمس للغاية، وأشعر أن مستواي سيتناسب مع ذلك، وأنا متشوق لخوض هذه التجربة الآن".

وشارك جاكوب رامسي في 167 مباراة مع أستون فيلا منذ ظهوره الأول في البريميرليج خلال سبتمبر 2020.

