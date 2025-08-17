الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، نيوكاسل يتعاقد رسميا مع نجم أستون فيلا

جاكوب رامسي، فيتو
جاكوب رامسي، فيتو

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، عن التعاقد مع اللاعب جاكوب رامسي، قادمًا من فريق أستون فيلا.

قيمة انتقال جاكوب رامسي إلى نيوكاسل

وكشفت تقارير إنجليزية أن نيوكاسل تعاقد مع رامسي، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز إضافية.

وأُصبح اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، رابع صفقات نيوكاسل هذا الصيف، بعد أنتوني إلانجا وآرون رامسديل (إعارة) ومالك ثياو.

تعليق جاكوب رامسي على انتقاله إلى نيوكاسل 

وقال رامسي في تصريحات لموقع نيوكاسل "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، عشت 3 أيام عصيبة، لكنني سعيد ولا أطيق الانتظار للبدء".

وأضاف: "هذه صفقة كبيرة بالنسبة لي، ولكن بمجرد أن علمت باهتمام المدرب هاو وإعجابه بي، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لاتخاذ القرار".

وشدد: "متحمس للغاية، وأشعر أن مستواي سيتناسب مع ذلك، وأنا متشوق لخوض هذه التجربة الآن".

وشارك جاكوب رامسي في 167 مباراة مع أستون فيلا منذ ظهوره الأول في البريميرليج خلال سبتمبر 2020.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جاكوب رامسي رامسي نيوكاسل أستون فيلا نيوكاسل يونايتد

مواد متعلقة

تعادل سلبي بين أستون فيلا ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل ينهي صفقة نجم أستون فيلا مقابل 43 مليون إسترليني

ايزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد يرحل عن منزله

الأكثر قراءة

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

مفاجأة جديدة في واقعة سحل سيدة بالشرقية

الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads