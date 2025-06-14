فيكتور جيوكيريس يصدم أموريم ويرفض عرض مانشستر يونايتد

رفض المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس عرضًا من مانشستر يونايتد للانضمام إلى صفوفه، رغم ارتباطه بالانتقال إلى أولد ترافورد من أجل العمل مجددًا تحت قيادة روبن أموريم مدربه السابق في سبورتنج لشبونة.

ووفقا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فقد أبلغ وكلاء اللاعب إدارة مانشستر يونايتد برفض جيوكيريس العرض المقدم له، مما يضع نادي آرسنال في موقع الصدارة للحصول على خدماته.



وجاء قرار جيوكيريس بعد أن كسر صمته بشأن مستقبله، وسط الجدل الدائر حول خطوته التالية.



وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن سبورتنج لشبونة رفض عرضًا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني من آرسنال لضم اللاعب.

هذا الموقف أثار استياء المهاجم السويدي، الذي كان يعتقد أن ناديه سيوافق على رحيله مقابل مبلغ مناسب، قبل أن تزداد المطالب المالية فجأة، مما دفعه للتهديد بالإضراب للضغط من أجل الرحيل.

وكتب جيوكيريس، عبر حسابه على شبكة "إنستجرام": "يتم تداول الكثير من الأحاديث حاليًا، ومعظمها غير صحيح. سأتحدث عندما يحين الوقت المناسب".

وفي المقابل، عبّر رئيس نادي سبورتنج لشبونة، فريدريكو فارانداس، عن موقفه من مستقبل اللاعب، مؤكدًا أن النادي لن يرضخ لأي ضغوط لبيع جيوكيريس هذا الصيف، وصرح لصحيفة "ريكورد": "من المفترض أنكم تعرفونني جيدًا. التهديدات والابتزاز والإهانات لا تجدي نفعًا معي".

وأضاف: "أؤكد لكم أن فيكتور جيوكيريس لن يرحل مقابل 60 مليون يورو + 10 ملايين كمتغيرات، لأنني لم أعده بذلك أبدًا. اللعبة التي يلعبها وكيله تزيد الوضع سوءًا. حتى الآن، لم يتلق سبورتنج أي عرض رسمي لضم جيوكيريس، لا هذا الموسم ولا الموسم الماضي".

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