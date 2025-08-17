الأحد 17 أغسطس 2025
موعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا للمحليين والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب
موعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

يلتقي منتخب المغرب اليوم الأحد، مع الكونغو الديمقراطية على أرضية ملعب نيايو الوطني، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كينيا وأنجولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

موعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية 


تقام مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا للمحليين في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية 
 

تنقل مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا للمحليين عبر قناة بي إن سبورت 6.
 

 

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، في دول كينيا وأوغندا وتنزانيا، بمشاركة 19 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات، أول 3 مجموعات تتواجد بها 5 منتخبات، والمجموعة الرابعة بها 4.

 


وكان منتخب المغرب حقق الفوز على أنجولا بهدفين دون رد، كما استطاع الفوز على زامبيا بنتيجة 3-1، ونال الهزيمة من منتخب كينيا بهدف دون مقابل.

ويحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، متساويًا مع الكونغو لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

 

