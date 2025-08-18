علبتك على ذوقك، أسعار حلاوة المولد في باب البحر 2025 (فيديو وصور)

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، يتحول سوق باب البحر وسط القاهرة إلى خلية نحل، حيث تعج الشوارع بألوان الفرح، وروائح الحلويات التي ترتبط بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المصريين.

فكل ركن في السوق يحكي قصة قديمة بدأت منذ العهد الفاطمي، واستمرت حتى يومنا هذا، حيث تظل حلويات المولد رمزًا أصيلًا من رموز الاحتفال.

40 يومًا من التحضيرات.. البداية من التجار الكبار

يبدأ الاستعداد لموسم المولد في سوق باب البحر قبل الموعد بـ أربعين يومًا كاملة. ويشرح "محمود"، أحد كبار التجار في السوق، آلية العمل في هذه الفترة قائلًا:

"في البداية بنبدأ بالجملة، بنوزع على كبار التجار في المحافظات، وبعدها نبدأ البيع للجمهور العادي. كل سنة الناس بتستنانا، والاقبال السنة دي ممتاز الحمد لله".

ويُعد سوق باب البحر من أهم مراكز توزيع حلوى المولد في مصر، حيث يضم مجموعة كبيرة من التجار الكبار، بعضهم يمتلك مصانع خاصة لإنتاج الحلويات، ما يجعل الأسعار في متناول الجميع، مع تنوع في الجودة والاختيارات.

الأسعار.. استقرار رغم الظروف

أشار محمود إلى أن أسعار هذا الموسم لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، قائلًا: "الزيادة بسيطة جدًا، ما بين 5 لـ10 جنيه في الكيلو بس، وده مقارنة بتغير الأسعار في كل حاجة يعتبر استقرار كبير".

سعر الكيلو من الحلوى العادية: 120 جنيها.

سعر الكيلو الفاخر: 160 جنيها.

أقراص الحلوى الفردية: من 60 إلى 100 جنيه حسب النوع (فولية، حمصية، سودانية، بندقية، فستقية، وزية، كاجو).

علبتك على ذوقك.. حرية الاختيار تميز السوق

من أبرز ما يميز سوق باب البحر أن الزبائن ليسوا مضطرين لشراء علبة جاهزة، بل يمكنهم اختيار مكونات العلبة حسب أذواقهم، وهي عادة تمنح الزبائن شعورًا بالرضا، وتمكنهم من التحكم في الميزانية والمحتوى معًا.

"الناس بتحب تعمل علبتها بنفسها.. كل واحد بيختار اللي بيحبه وبالكميات اللي تناسبه"، يوضح محمود.

حلويات المولد.. صناعة مصرية

ما لا يعرفه البعض هو أن حلويات المولد صناعة مصرية خالصة بنسبة 100%، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع. حتى الخامات نفسها مثل السكر، العسل، الحمص، والفول سوداني كلها محلية، فيما عدا بعض المكونات المستوردة مثل جوز الهند وبعض أنواع المكسرات الفاخرة.

"إحنا بنفخر إن دي صناعة مصرية أصيلة، والمصريين عندهم شغف بحلويات المولد مهما كانت الظروف"

ابتكارات جديدة.. نكهات جديدة في قالب تراثي

في هذا الموسم، لم تكتفِ مصانع باب البحر بالكلاسيكيات، بل قدمت مجموعة تشكيلات جديدة ومبتكرة أضافت لمسة عصرية على تقاليد قديمة:

حلويات بالقشطة وأوريو، شوكولاتة بيضاء، ميكس مانجو وفراولة

أنواع نوجا جديدة بنكهات: فواكه مجففة، مانجو، قمر الدين، وتفاح أخضر.

