الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

إحباط محاولة هجوم أوكراني بمسيرة على البنية التحتية لمحطة نووية بروسيا

أعلنت  وزارة  الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة هجوم إرهابي أوكراني بمسيرة على البنية التحتية لمحطة نووية في مقاطعة سمولينسك. 

 وقبل وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الألماني: إن أوروبا والولايات المتحدة على استعداد لتقديم ضمانات أمنية لأي اتفاق سلام في أوكرانيا. 

الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات بوتين وترامب

وأمس، أعلن بيان أصدره قادة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. 

وأصدر قادة أوروبيون بيانا أشادوا فيهم بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق السلام العادل والدائم. 

وقال القادة الأوروبيون في بيانهم إنهم مستعدون للعمل مع ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأجل قمة ثلاثية مدعومة من أوروبا.  

وأعلن القادة الأوروبيون، دعمهم تصور ترامب بإجراء مزيد من المحادثات مع زيلينسكي ومختلف الأطراف. 

ورحب القادة بجهود الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم.

