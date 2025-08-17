بالأسعار، طرح أراض بنشاط تجاري وإداري في دمياط الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة دمياط الجديدة أرض بنشاط تجاري إداري بمساحة 4757 مترا بسعر 41465 جنيها بقيمة 197 مليون جنيه.

كما تطرح بمدينة السادات أرض محطة خدمة سيارات بمساحة 10000 متر مربع، بسعر 19855 جنيها، وأرض تجاري وإداري سكني بمساحة 2015 مترا مربعا بسعر 21000 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 3760 مترا بسعر 27255 جنيها.

وتطرح بمدينة المنيا الجديدة أرض حق انتفاع حضانة بمساحة 900 متر مربع، وأرض حق انتفاع حضانة بمساحة 900 متر مربع، وأرض حق انتفاع حضانة بمساحة 1750 مترًا مربعًا، وأرض حق انتفاع حضانة بمساحة 1357 مترًا مربعًا.

كما تطرح بمدينة سوهاج الجديدة أرض تجاري إداري سكني بمساحة 4384 مترًا مربعًا بسعر 13955 جنيهًا، وأرض عمراني متكامل بمساحة 209327 مترًا مربعًا بسعر 3375 جنيهًا.

وبمدينة غرب قنا أرض حق انتفاع بنشاط حضانة بمساحة 1296 مترًا مربعًا، وبمدينة قنا الجديدة أرض حق انتفاع حضانة بمساحة 1296 مترًا مربعًا، وطيبة الجديدة أرض حق انتفاع حضانة بمساحة 972 مترًا مربعًا، وأسوان الجديدة أرض حق انتفاع حضانة بمساحة 3408 أمتار مربعة.

وتواصل وزارة الإسكان بشكل دوري طرح قطع الأراضي الاستثمارية لتلبية طلبات واحتياجات الشركات والمطورين العقاريين.

وتطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه، وتطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978: 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنويًا، فى حين استوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنويًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.