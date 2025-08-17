الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار رينو داستر 2026 خلال شهر أغسطس

سيارات
سيارات

سيارات رينو، طرحت رينو الفرنسية،  سيارتها رينو داستر موديل 2026، في السوق المصري، خلال شهر أغسطس الجاري بأسعار تصل نحو 1.399.900 جنية، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الاحد 17 أغسطس.

أسعار رينو داستر 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار3 فئات  سيارات رينو داستر في السوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري ومواصفاتها، وفقًا للقائمة السعرية لوكيل علامة رينو الفرنسية في مصر وهى:-

يصل سعر الفئة الأولى نحو  1,224,900 جنيه

يصل سعر الفئة الثانية نحو   1,324,900 جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة نحو   1,399,900 جنيه

مواصفات  محرك سيارات رينو داستر 2026 


حصلت سيارات  رينو داستر على محرك تربو متطور سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet  من 6 سرعات.

مواصفات الامن والسلامة فى سيارات رينو داستر 

- 6 وسائد هوائية

- نظام الثبات الإلكتروني  (ESP)

- نظام منع انغلاق المكابح  (ABS)

- مساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)

- نظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار رينو السيارة الجديدة السوق المحلي الشركة المصرية العالمية للسيارات

الأكثر قراءة

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads