أسعار رينو داستر 2026 خلال شهر أغسطس

سيارات رينو، طرحت رينو الفرنسية، سيارتها رينو داستر موديل 2026، في السوق المصري، خلال شهر أغسطس الجاري بأسعار تصل نحو 1.399.900 جنية، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الاحد 17 أغسطس.

أسعار رينو داستر 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار3 فئات سيارات رينو داستر في السوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري ومواصفاتها، وفقًا للقائمة السعرية لوكيل علامة رينو الفرنسية في مصر وهى:-

يصل سعر الفئة الأولى نحو 1,224,900 جنيه

يصل سعر الفئة الثانية نحو 1,324,900 جنيه

يصل سعر الفئة الثالثة نحو 1,399,900 جنيه

مواصفات محرك سيارات رينو داستر 2026



حصلت سيارات رينو داستر على محرك تربو متطور سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

مواصفات الامن والسلامة فى سيارات رينو داستر

- 6 وسائد هوائية

- نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

- نظام منع انغلاق المكابح (ABS)

- مساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)



- نظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)

