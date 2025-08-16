شعبة السيارات: طفرة في المبيعات بعد تراجع الأسعار

قال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مبيعات السيارات السيارات تشهد ارتفاعا في الفترة الحالية مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بعد استقرار سعر الدولار وتيسير عملية دخول السيارات من المواني.

وأوضح عبد الجواد، أن سوق السيارات المصرية يشهد حالة من المنافسة بين الشركات وذلك بعد استقرار سعر الدولار وتيسير دخول السيارات المستوردة بجانب التجميع المحلي، الذي خفض من سعر السيارات محليا كما شهدنا الأيام السابقه تراجع أسعار الكثير من العلامات الصينية لخلق روح المنافسة والمستفيد هو المستهلك المحلي، لافتا إلى أن خفض أسعار الفائدة على قروض السيارات من مستويات 17 و18% إلى نحو 12 أو 13%، مما شجع البنوك على تمويل العملاء بسهولة أكبر، وأسهم في زيادة المبيعات.



وتابع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة المصرية وفرت كافة سبل التيسيرات في مجال الصناعة وخاصة السيارات، وفتح باب الاستيراد التجاري والشخصي للسيارات بعد القيود التي كانت مفروضة في 2024، ساهم في زيادة المعروض وتوفير خيارات أوسع للمستهلكين.

