انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا فى نيل قنا

انتشال جثة طالب
انتشال جثة طالب

لقي طالب إعدادي مصرعه غرقًا، اليوم السبت، خلال الاستحمام داخل نهر النيل في قرية الشرقي بهجورة، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده ورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب غرقًا خلال الاستحمام داخل نهر النيل في قرية الشرقي بهجورة مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع مروان، يبلغ من العمر 13 عامًا، من قرية الشرقي بهجورة مركز نجع حمادي، غرقًا خلال الاستحمام داخل نهر النيل، تم انتشال جثمانه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

