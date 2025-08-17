الأحد 17 أغسطس 2025
جنايات الفيوم تحيل أوراق المتهم بالاعتداء على ابنة شقيقه للمفتي

أحالت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد إيهاب،  أوراق المتهم  بالاعتداء علي نجلة شقيقه إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه،  في القضية المقيدة بدائرة قسم أول الفيوم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بأن " أحمد. س. م. "، 28 عامًا،  ويقيم بمنطقة النويري بدائرة القسم، باستدراج نجلة شقيقه المجني عليها " منة. ط. س. " 18 عامًا، إلى مسكنه الخاص، والاعتداء  عليها عنوة  وتصوّيرها ، مهددًا إياها بنشرها في حال قيامها بالإفصاح عن جريمته، وهو ما اعتبرته المحكمة ظرفًا مشددًا يستوجب العقوبة الرادعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم ـ القاهرة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وبعد تداول القضية في عدة جلسات،  قررت اليوم إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي في جلسة لاحقة.

