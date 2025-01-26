9 أسباب لفرط التعرق، وطرق التعامل معه

فرط التعرق حالة تكون فيها الغدد العرقية في الجسم مفرطة النشاط، ويمكن أن يتسبب ذلك في التعرق في أماكن لا يتعرق فيها الآخرون، وبرغم أنها تقل بشكل ملحوظ في فصل الشتاء ومع انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير إلا أن البعض لايزال يعاني منها.

ويكون من الصعب قياس العرق ومعرفة مقدار التعرق بالضبط كل يوم، ولكن يُقدَّر أن الشخص العادي قد يتعرق بمعدل 500 مليلتر في اليوم.

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، تبدأ الغدد العرقية في العمل على تبريد الجسم، حيث يساعد التعرق في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد ويساعد في موازنة السوائل والشوارد، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أسباب الإصابة بفرط التعرق

عندما يعاني الشخص من فرط التعرق، تعمل الغدد العرقية بجهد أكبر مما ينبغي، فينتج الشخص عرقًا لا يحتاجه، فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تجعل الشخص يتعرق كثيرًا:

ممارسة الرياضة

عندما يمارس الشخص الرياضة ويرفع معدل ضربات القلب، ترتفع درجة حرارة الجسم، وهذا يحفز الغدد العرقية ويبدأ في التعرق، في المتوسط، يفقد الإنسان حوالي 2 لتر من السوائل أثناء ممارسة الرياضة، وشرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين هو مفتاح لاستبدال السوائل المفقودة وتبريد الجسم، يمكن أن يساعد أيضًا في منع الجفاف.

الطقس

يمكن للجميع التعرق في الأيام الحارة، فعندما ترتفع درجات الحرارة، تزداد فرط التعرق، وأيضًا، يجعل الهواء الساخن والرطب من الصعب تبخر العرق من الجسم.

الكحول

تناول الكحول، حتى ولو مشروب واحد، يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب ويوسع الأوعية الدموية في الجلد، وهذا يمكن أن يجعل الشخص يتعرق، ووإذا كان يمر بأعراض الانسحاب من الكحول، فقد يعاني من التعرق المفرط وحتى التعرق الليلي.

حيث يسبب تناول الكحول في تعطيل الاتصال بين الجهازين العصبي والغدد الصماء، وهذا يسبب اضطرابات هرمونية، مما قد يؤدي إلى التعرق.

حالات طبية معينة

في بعض الحالات، قد يكون التعرق المفرط ناتجًا عن حالة طبية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، أو مرض السكري، أو مرض جريفز، أو مرض باركنسون، أو إصابات الحبل الشوكي.

الأدوية

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، وأدوية ضغط الدم، وأدوية السكري للتعرق.

القلق

يمكن لهرمونات التوتر أن تحفز الغدد العرقية، فهي ترفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجسم، كما يمكن أن يؤدي الإجهاد العاطفي إلى التعرق في راحة اليدين وباطن القدمين أيضًا.

الهرمونات

أثناء انقطاع الطمث، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين وتنخفض، وهذا يجعل من الصعب على منطقة تحت المهاد، وهي منطقة في الدماغ تتحكم في درجة الحرارة، أن تعرف ما إذا كانت السيدة بحاجة إلى تبريد الجسم أم لا، وتكون الهبات الساخنة هي النتيجة - يعتقد الجسم أنه يسخن أكثر من اللازم، لذلك تعمل الغدد العرقية بشكل مفرط، وتشعر بالحرارة والرطوبة والتعرق.

الحمى

إذا كان الشخص مريضًا، يرفع الجسم درجة حرارته بضع درجات، وقد يشعر بالقشعريرة في البداية حيث يحاول الجسم محاربة أي مرض، ثم، عندما تنخفض الحمى، يشعر بالحرارة والتعرق بينما يعمل الجسم على تنظيم درجة حرارته مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي.

الكافيين والأطعمة الحارة

إن ما يأكله ويشربه الإنسان يمكن أن يؤثر على كمية العرق التي يتعرق بها.

وشرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين ينشط الجهاز العصبي المركزي، الذي يتحكم في الغدد العرقية، وحتى الأطعمة الحارة مثل الصلصة الحارة والفلفل الحار يمكن أن تحفز الغدد العرقية.

نصائح للتعامل مع التعرق المفرط

يبدأ معظم الأشخاص في ملاحظة التعرق المفرط أثناء طفولتهم، لتشخيص الإصابة بفرط التعرق، يجب أن يعاني من التعرق المفرط لمدة ستة أشهر على الأقل واستبعاد أي أسباب طبية أخرى.

للمساعدة في إدارة العرق الزائد يمكن تجربة هذه الأساليب:

شرب الماء، البقاء رطبًا يمكن أن يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم.

ارتدِ ملابس خفيفة وجيدة التهوية، الأشخاص الذين يرتدون طبقات من الملابس ويرتدون ملابس ضيقة سيكونون أكثر عرضة للتعرق، يجب اختيار العناصر المصنوعة من القطن والتي تكون فضفاضة وتسمح بتدفق الهواء الجيد.

استخدم مضاد التعرق القوي، تلاحظ: تكون متوفرة بدون وصفة طبية، لذا فهي سهلة الحصول عليها ولا تحتاج إلى وصفة طبية، يجب البحث عن المنتجات التي تحتوي على 15% إلى 20% من كلوريد الألومنيوم.

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