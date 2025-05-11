أفضل طرق طبيعية، للتخلص من رائحة وآثار التعرق على الملابس

طرق طبيعية للتخلص من آثار ورائحة العرق، تعد رائحة التعرق من المشكلات المزعجة التي يعاني منها الكثيرون، خلال فصل الصيف أو أثناء ممارسة الأنشطة اليومية أو الرياضية. ولا تقتصر المشكلة على رائحة الجسم فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الملابس، حيث تلتصق بها رائحة العرق، وقد تظهر آثار وبقع صفراء، خاصة تحت الإبطين.





ورغم توفر العديد من المنتجات التجارية لإزالة هذه الروائح أو البقع، إلا أن كثيرًا من الأشخاص يفضلون الاعتماد على الطرق الطبيعية لتفادي المواد الكيميائية القاسية على البشرة أو المسببة لحساسية الجلد.



في هذا التقرير نستعرض مجموعة من الطرق الطبيعية الفعالة للتخلص من رائحة وآثار التعرق على الملابس، وفقًا لموقع thespruce.



أولًا: أسباب التصاق رائحة العرق بالملابس

قبل الخوض في طرق التخلص من رائحة العرق وآثاره، من المهم فهم الأسباب التي تجعل هذه الروائح تعلق بالملابس وتدوم حتى بعد الغسيل أحيانًا:



نوع القماش: بعض الأقمشة، مثل البوليستر والنايلون، تمتص الروائح وتحتفظ بها أكثر من الأقمشة القطنية.

تفاعل العرق مع مضادات التعرق: بعض مزيلات العرق تحتوي على الألمنيوم، والذي قد يتفاعل مع العرق مسببًا بقعًا صفراء يصعب التخلص منها.

عدم التهوية الجيدة: ترك الملابس المتعرقة في سلة الغسيل لفترات طويلة دون تهوية يسمح بتراكم البكتيريا التي تزيد من الروائح.

ثانيًا: طرق طبيعية لإزالة رائحة العرق من الملابس



التخلص من رائحة العرق

الخل الأبيض

يُعتبر الخل الأبيض من أكثر المواد الطبيعية فعالية في إزالة الروائح الكريهة. يمكن نقع الملابس المتأثرة برائحة العرق في محلول مكون من كوب خل أبيض مع لتر ماء لمدة 30 دقيقة قبل غسلها. كما يمكن إضافته مباشرة إلى دورة الغسيل كمطهر ومزيل للرائحة.

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

تمتص صودا الخبز الروائح الكريهة بفعالية. يمكن خلط ملعقتين منها مع قليل من الماء لعمل عجينة توضع على المناطق المتأثرة (كمنطقة الإبطين)، وتُترك لنصف ساعة قبل الغسيل. كما يمكن رش القليل منها على الملابس الجافة وتركها طوال الليل.

عصير الليمون

يمتلك الليمون خصائص مضادة للبكتيريا، ويُستخدم لتطهير الملابس وإزالة الروائح. تُفرك المناطق المتأثرة بعصير الليمون الطازج وتُترك لمدة 15 دقيقة قبل الغسيل.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي مضاد قوي للبكتيريا والفطريات. يمكن إضافة بضع قطرات منه إلى ماء النقع أو إلى الغسالة، مما يساعد على قتل البكتيريا المسؤولة عن الرائحة.

الملح الخشن

يُستخدم الملح في تنظيف وتطهير الأقمشة. يُذاب نصف كوب من الملح الخشن في لتر ماء دافئ، وتُنقع فيه الملابس لمدة ساعة قبل غسلها.

ثالثًا: طرق طبيعية لإزالة بقع التعرق الصفراء



إزالة بقع التعرق

بيروكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين)

ماء الأكسجين بتركيز 3% آمن للاستخدام على معظم الأقمشة البيضاء. يُخلط مع كمية مساوية من صودا الخبز والقليل من سائل غسل الصحون، وتُفرك به البقع، ثم تُترك لنصف ساعة قبل الغسيل.

مزيج الخل والليمون

للملابس الملونة، يمكن استخدام مزيج من عصير الليمون والخل على البقع الصفراء. يُفرك المزيج برفق ويُترك لبضع دقائق قبل الغسل.

معجون صودا الخبز

يُوضع المعجون مباشرة على البقعة ويفرك بلطف، ثم يُترك ليجف قبل غسل الملابس. هذه الطريقة فعالة أيضًا لتفتيح آثار البقع القديمة.

رابعًا: نصائح وقائية لتقليل التعرق وآثاره على الملابس



الاستحمام المنتظم واستخدام مزيلات العرق الطبيعية

يساعد الاستحمام اليومي واستخدام مزيلات عرق خالية من الألمنيوم أو مصنوعة من مكونات طبيعية (مثل الشبّة أو زيت جوز الهند) في تقليل إفراز العرق والروائح المصاحبة له.

اختيار الأقمشة المناسبة

الملابس المصنوعة من القطن أو الكتان تسمح بتهوية الجلد وتمتص العرق بسهولة، مما يقلل من التصاق الروائح. يُنصح بتجنب الأقمشة الصناعية في الأيام الحارة.

تغيير الملابس المتعرقة فورًا

ترك الملابس المبللة بالعرق يزيد من نمو البكتيريا والروائح. لذا، يُنصح بتغييرها فورًا ووضعها في مكان جيد التهوية حتى موعد الغسيل.

تعريض الملابس لأشعة الشمس

أشعة الشمس الطبيعية فعالة في قتل البكتيريا وتجفيف الملابس بعمق. تعريض الملابس لأشعة الشمس المباشرة بعد الغسيل يساعد في التخلص من أي رائحة متبقية.

خامسًا: طريقة غسيل خاصة للملابس الرياضية



الملابس الرياضية المصنوعة من أقمشة صناعية تحتفظ بالروائح بشكل أكبر. للتخلص منها:

تُنقع الملابس في ماء دافئ مضاف إليه كوب من الخل الأبيض أو ربع كوب صودا الخبز.

يُفضل الغسل بماء بارد وبرنامج لطيف.

تجنب استخدام منعم الأقمشة، لأنه يُغلق المسام الدقيقة ويحبس الروائح.



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