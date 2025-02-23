5 أطعمة تؤدي لرائحة العرق الكريهة، كيفية التغلب عليها

عندما يختلط العرق من الغدد العرقية بالبكتيريا على سطح الجلد تتكون الرائحة السيئة، ويمكن تضخيم هذه الرائحة أو التأثير عليها اعتمادًا على ما يأكله الشخص - سواء كان ذلك من الأطعمة الحارة التي تجعله يتعرق أكثر أو الأطعمة الغنية بالكبريت مثل الثوم التي تنتقل عبر العرق.

ما هي الأطعمة التي تؤثر على رائحة الجسم؟

في الأساس، الأطعمة التي تؤثر على رائحة الجسم بشكل أكبر هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الكبريتيك، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وفيما يلي الأطعمة التي يمكن أن تسبب تغييرًا في الرائحة:

التوابل

يمكن للتوابل مثل الكاري والكمون والحلبة أن تكون قوية عندما تلتصق باللسان والأسنان، ولا يمكن لهذه التوابل أن تبقى لساعات في الأنفاس فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تلتصق البشعر والبشرة والملابس، وتحتوي هذه التوابل أيضًا على مركبات متطايرة يمكن امتصاصها في مجرى الدم وإطلاقها من خلال الغدد العرقية، مما يؤدي إلى رائحة مميزة.

الثوم والبصل

تلتصق هذه النباتات بالفم، وهي مصادر معروفة لرائحة الفم الكريهة.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكنها أيضًا تعزيز التمثيل الغذائي وحرارة الجسم والتعرق، وهذا يمكن أن يتسبب في اختلاط البكتيريا الموجودة على البشرة بالعرق الذي تفرزه من خلال الغدد المفرزة، مما يؤدي إلى تراكم الرائحة الكريهة.

اللحوم الحمراء

تطلق اللحوم الحمراء بروتينات عديمة الرائحة من خلال التعرق، وعندما تختلط هذه البروتينات ببكتيريا الجلد، تشتد رائحتها.

الخضروات الصليبية

قد تتسبب الخضروات في بعض الروائح غير المتوقعة، حيث تطلق الخضروات الصليبية مثل البروكلي والملفوف وبراعم بروكسل والقرنبيط حمض الكبريتيك، وتشتد هذه الرائحة بالعرق أو التنفس أو الغازات.

الأسماك

اعتمادًا على الجينات، يمكن أن تكون الأسماك أحد الأشياء التي تؤثر على رائحة الجسم، وفي حالات نادرة جدًا، يحول أجسامنا منتجًا ثانويًا من المأكولات البحرية يسمى الكولين إلى ثلاثي ميثيل أمين ذو رائحة السمك، وينتقل هذا المركب عبر الجسم ويطلق من خلال الأنفاس والجلد.

ولكن الأشخاص الذين يعانون من بيلة ثلاثي ميثيل أمين يعانون من رائحة السمك من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك الفاصوليا والبروكلي والقرنبيط والفول السوداني ومنتجات الصويا، ولكن هذه الحالة النادرة للغاية تؤثر فقط على بضع مئات من الأفراد، وسوف يكون معظم الناس قادرين على تناول الأسماك دون قلق.

كيفية التغلب على رائحة العرق السيئة

رائحة الجسم هي جزء طبيعي من الحياة، ولكنها يمكن أن تكون مرهقة، وفي بعض الأحيان، محرجة، وإذا لاحظت رائحة الجسم أكثر من المعتاد، فقد يكون من الجيد إعادة تقييم عادات النظافة، وكذلك الأطعمة التي تتناولها.

إليك بعض العادات الجيدة لتقليل رائحة الجسم:

ممارسة النظافة الشخصية الجيدة: الطريقة الأكثر فعالية لمنع رائحة الجسم هي من خلال اتباع روتين استحمام ثابت وشامل، وهذا يعني الاستحمام بانتظام وغسل الجسم جيدًا - مع التركيز على المناطق التي توجد بها تلك الغدد المفرزة، مثل منطقة الفخذ والإبط، استخدمي صابونًا مضادًا للبكتيريا لقتل البكتيريا المسببة للرائحة على البشرة وتأكدي من غسل المناشف وأردية الحمام بانتظام.

ارتدي ملابس قابلة للتنفس: خاصة عندما يكون في مناخ حار أو يعلم الخص أنه سيتعرق، فمن الجيد ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة طبيعية مثل القطن أو الكتان، وتجنب الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر أو النايلون - يمكن أن تحبس العرق والبكتيريا وتزيد من رائحة الجسم.

استخدم مضادات التعرق ومزيلات العرق: تعمل مضادات التعرق عن طريق تقليل كمية العرق التي يتم إنتاجها، بينما تعمل مزيلات العرق على إخفاء الرائحة.

الحرص على ترطيب الجسم، شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في التخلص من السموم وتقليل رائحة الجسم، حاول شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

عدل نظامك الغذائي: إذا وجدت أن بعض الأطعمة تسبب لك رائحة كريهة للجسم، فقد ترغب في تعديل نظامك الغذائي، على سبيل المثال، إذا كنت عرضة لرائحة الفم الكريهة أو رائحة الجسم بعد تناول الثوم أو البصل، فقد ترغب في تجنب هذه الأطعمة أو استخدامها باعتدال، ويمكن أيضًا محاولة التحول إلى استخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة إلى الوجبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.