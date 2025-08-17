أين تتجه البورصة المصرية؟ تحولات السوق وفرص الاستثمار في ظل المتغيرات الاقتصادية.. وخبيرة: مرحلة من الانتعاش بعد فترة من التباطؤ

البورصة المصرية، تعد البورصة المصرية واحدة من أبرز الأسواق المالية في المنطقة، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمارات في الآونة الأخيرة.

وقد شهدت البورصة المصرية العديد من التحولات والاتجاهات الجديدة التي تؤثر على حركة السوق وحالة المستثمرين.

وخلال السطور التالية تسلط "فيتو" الضوء على أبرز هذه التطورات وأثرها على الاقتصاد المصري.

مرحلة من الانتعاش بعد فترة من التباطؤ

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ"فيتو": خلال الشهور الأخيرة شهدت البورصة المصرية مرحلة من الانتعاش بعد فترة من التباطؤ التي مرت بها نتيجة للضغوط الاقتصادية والتحديات العالمية، كما عادت البورصة لتسجل ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشراتها الرئيسية، خاصة بعد التراجع الكبير في قيم الأسهم نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم المحلي.

تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وتابعت سليم قائلة: في الوقت نفسه، تزايدت السيولة في السوق نتيجة لتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما انعكس إيجابًا على حركة الأسهم. هذا الانتعاش جاء مدعومًا بإجراءات حكومية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن التوقعات المتفائلة بشأن القطاعين المالي والعقاري.

واشارت سليم الى ان الأسهم المصرية تواصل جذب انتباه المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، فمع تصاعد الاهتمام بالتحول الرقمي والابتكار، بدأ العديد من الشركات الكبرى في البورصة المصرية، مثل شركة "السويدي إليكتريك" و"جي بي أوتو"، بتوسيع نطاق أعمالها بشكل كبير داخل السوق المحلي وخارجه هذا التوسع ساهم في رفع قيمة أسهمها وجذب استثمارات جديدة.

زيادة في حجم التداولات



ومن جهة أخرى، شهدت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضًا زيادة في حجم التداولات، مما يشير إلى تزايد الاهتمام بتوزيع الاستثمارات على مختلف القطاعات.

كما أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا مجموعة من القرارات المهمة التي كان لها دور كبير في استقرار السوق المصرى، حيث تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في خطوة تهدف إلى السيطرة على التضخم وحماية الجنيه المصري، هذه السياسة النقدية كان لها أثر مزدوج، من ناحية دعم قيمة العملة المحلية، ومن ناحية أخرى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالي المصري.

خطة لطرح مزيد من الشركات الحكومية في البورصة



ونوهت سليم إلى أنه تم الإعلان عن خطة لطرح مزيد من الشركات الحكومية في البورصة خلال السنوات القادمة، وهو ما يعزز من حجم السوق ويزيد من فرص الاستثمار في الشركات ذات الإمكانات الكبيرة.

ورغم الانتعاش الملحوظ في البورصة المصرية، لا تزال هناك تحديات تواجه السوق على المدى القصير، يأتي على رأس هذه التحديات التضخم المتزايد، والظروف الاقتصادية العالمية، مما قد يؤثر على قوة الجنيه المصري وزيادة تكاليف الإنتاج، كما أن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الإصلاحات في البنية التحتية لسوق المال، لضمان استدامة هذه الانتعاشة وتوسيع قاعدة المستثمرين.

التقنيات الحديثة وتحسين الأداء المالي

جدير بالذكر من المتوقع أن تساهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة في تحسين الأداء المالي للشركات المدرجة، وبالتالي زيادة قيمة الأسهم، كما تعتبر البورصة المصرية من الأسواق الواعدة التي تشهد تطورًا ملحوظًا رغم التحديات التي تواجهها، حيث ان الانتعاش الحالي في السوق يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واهتمام المستثمرين بالفرص التي توفرها السوق مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية واتجاهات التوسع في القطاعات المختلفة، يبدو أن البورصة المصرية ستظل مركز جذب هام للاستثمارات المحلية والدولية في المستقبل القريب.

حركة مؤشرات البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية عودة قوية جديدة بحركة التعاملات بعد موجة من الاضطرابات والتذبذب على مدار الأشهر الماضية، ليرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13 % ليصل إلى مستوى 35623 نقطة.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 43744 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 16029 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 14287 نقطة.

التحليل الفنى للمؤشر الرئيسي EGX30

وشهد مؤشر EGX30 ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، ليتجاوز مستوى 35623 نقطة، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين المحليين والمؤسسات، حيث جاء هذا الأداء في ظل حالة من التفاؤل بشأن استقرار السياسات النقدية، بالإضافة إلى تزايد السيولة في السوق بعد تحسن أداء بعض الأسهم القيادية.

الاتجاه العام للمؤشر

الاتجاه العام للمؤشر على المدى القصير والمتوسط يُظهر اتجاهًا صاعدًا، حيث تمكن المؤشر من الحفاظ على التحرك أعلى خطوط الدعم الرئيسية، وتأكيد اختراقه لمستويات مقاومة مهمة سابقًا استمرار التداول أعلى متوسطات 50 و100 يوم يعد إشارة فنية إيجابية تعزز من استمرار الصعود.

مستويات الدعم والمقاومة

-الدعم الأول: 34000 نقطة – يمثل منطقة ارتداد قوية حال حدوث أي تراجعات.

-الدعم الثاني: 33,800 نقطة – مستوى أكثر عمقًا ويعكس قاع تصحيحي سابق.

-المقاومة الحالية: 33000 نقطة – إذا تم اختراقها بإغلاق يومي قوي، قد يستهدف المؤشر مستوى 35,000 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

ويشهد مؤشر EGX70 EWI حالة من التباين خلال الفترة الأخيرة، وسط محاولات مستمرة من السوق للتماسك بعد موجات من الارتفاعات المتتالية، ويعكس المؤشر أداء شريحة كبيرة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي تتأثر سريعًا بأي تغيرات في السيولة أو سلوك المتعاملين الأفراد، ما يجعل تحليل المؤشر أمرًا بالغ الأهمية لفهم حركة السوق المصري ككل.

اتجاه المؤشر العام

ويتحرك مؤشر EGX70 حاليًا في قناة عرضية مائلة للصعود، بعد سلسلة من التراجعات التصحيحية الطفيفة وعلى الرغم من الضغوط البيعية التي ظهرت مؤخرًا، لا يزال المؤشر يحتفظ باتجاهه الصاعد على المدى المتوسط، مدعومًا بوجود قوى شرائية تظهر بالقرب من مستويات الدعم الفنية، ما يمنح إشارات على احتمالات ارتداد صعودي في الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم والمقاومة

ويتحرك المؤشر حاليا حول مستوى 10700 نقطة، ويواجه مقاومة فنية رئيسية عند 10000 نقطة، والتي باختراقها قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات 11000 ثم 11500 نقطة على الجانب الآخر، حيث يقف الدعم الأول عند مستوى 10,050 نقطة، يليه دعم أكثر قوة عند 9,950 نقطة، والذي يُعد مستوى نفسي وفني هام يُرتكز عليه المؤشر منذ بداية الشهر الحالي.

جدير بالذكر انه من المتوقع ان يشهد السوق تحركات إيجابية مشروطة بعودة النشاط الشرائي وارتفاع أحجام التداول، مع التركيز على الأسهم التي حافظت على اتجاه صاعد نسبي رغم التذبذبات الأخيرة كما أن أي كسر واضح لمستوى الدعم عند 9,950 نقطة قد يغير الاتجاه على المدى القصير إلى هابط، ما يتطلب تحركًا سريعًا من المستثمرين لضبط مراكزهم.

