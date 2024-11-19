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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، تباينت معظم مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

 

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التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة سلبية، حيث شهد انخفاضا عند المستوى 30864 نقاط بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي  واصل موجة جنى الأرباح الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى إغلاق المؤشر تعاملاته عند مستوى الــ 31.433 نقطة.

وبالتالى يرجح استئناف التراجع الأخير فى السوق لاختبار منطقة الدعم الرئيسية والهمه الكامنة بين الــ 31200 – 31000 نقطة، المنطقه التى من المفترض ظهور القوة الشرائية عندها بشكل عنيف وتمكنها من إيقاف موجة جني الأرباح تلك، مما يمهد الطريق فى أن يشهد السوق ارتدادا على المدى القريب "الأجل القصير جدا".

في الوقت الراهن، ننصح المستثمرين الذين لديهم مراكز استثمارية كبيرة، في السوق باتخاذ بعض الإجراءات الدفاعية عن طريق جني جزئي للأرباح وانتظار الانخفاض القادم في السوق لاصطياد فرص استثمارية جديدة بينما ننصح المستثمرين الذين قد قاموا بالفعل ببيع مراكزهم بالتحلي بالصبر وانتظار إشارة جديدة حيث يمثل مستوى الدعم الكامن عند الـ 31,000 نقطة حد الإيقاف الوقائي  بينما يعد الكسر الواضح أدنى من مستوى الدعم الكامن عند الـ شراء 30,650 نقطة هو حد إيقاف الخسائر للمراكز الاستثمارية قصيرة الأجل.

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التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8303 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

المؤشر السبعيني اختتم جلسات الأسبوع على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8377 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

من المرجح أن يشهد السوق تراجعًا آخر صوب منطقة الدعم الكامنة عند الـ 8,250 - 8,120 نقطة قبل حدوث أي محاولة للارتداد.

وفي هذا الصدد، ولإلغاء السيناريو السلبي فإننا بحاجة لظهور القوة الشرائية وتمكنها من إيقاف التراجعات الأخيرة ودفع المؤشر بالارتداد من مستويات السوق الحالية مستهدفًا مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8,400 نقطة مرة أخرى ومن الجدير بالذكر، أن المنطقة الأخيرة تمثل أيضًا مستهدفا استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القريب “الأجل القصير جدًا”، مشيرة إلى أننا سوف نتبع وجهة نظر فنية متحفظة طالما ظل التداول أدنى من مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8,400 نقطة حتى يتم الاختراق الواضح أعلى من المستوى الأخير.

حركة اسعار اليوم - فيتو 
حركة اسعار اليوم - فيتو 

 

 

 

 

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التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EGX70 التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 EGX30 التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية

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