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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، تأثيرات سلبية لقرارات ترامب الجمركية

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 3 ابريل 2025 مع بداية حركة تعاملات الأسبوع الأول من أبريل الجاري وذلك بفعل مخاوف من التأثيرات السلبية  لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية. 

وترصد “ فيتو” حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال خلال السطور التالية. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

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المؤشر الرئيسي EGX30 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

  • تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%  عند مستوى 31846 نقطة
  • وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52%  عند مستوى 39538 نقطة
  • وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.74%  عند مستوى 13983 نقطة.
  • وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8%  عند مستوى 9031 نقطة
  • وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24%  عند مستوى 12432 نقطة
  • وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.55%  عند مستوى 3310 نقاط.

 

المؤشر الرئيسي EGX30 

واقترب مؤشر البورصة المصرية الرئيسي من منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند 31846 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم، حيث إن القوى البيعية جاءت مرة أخرى، وتلك المنطقة التي تسمى منطقة المقاومة لا تزال تشكل حاجزا رئيسيا أمام استمرار الاتجاه العام الصاعد على الأجل القصير ويختبر المؤشر حاليا منطقة المقاومة الكامنة بين 31500، 32000نقطة والتي تمثل تحديا كبيرا للقوى الشرائية.

الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من منطقة المقاومة المذكورة مؤخرا مصحوبا بزيادة في أحجام التداول من شأنه أن يولد اشارة بالتعافي على الأجل القصير كما سيمهد الطريق في أن يستهدف المؤشر نقطه المقاومه التاليه والكامنة بين 31631 نقطة ومراقبة حركة الأسعار عن كثب حول منطقة 31500 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوى الشرائية ستنجح في اختراق منطقة المقاومة سابقة الذكر أم لا علاوة على ذلك فإن الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من المنطقة الأخيرة سوف يمهد الطريق لمستثمري المدى القريب والآجل القصير جدا بالمتاجرة السريعة بشكل انتقائى عن طريق اختبار الأسهم بناء على أدائها، ويتم تفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقة الدعم الكامنة عند 30 ألف نقطة.

 

 

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مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجلسة تداولات اليوم، حيث لم تنجح القوى الشرائية في الحفاظ على تقدمها مما دفع المؤشر إلى اختراق المنطقة الهامة والكامنة عند 9031 نقطة.

وفي الوقت الراهن من المرجح أن يعاود المؤشر اختبار منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند 9500 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوى الشرائية ستنجح في اختراق المنطقة الأخيره أم لا وفي هذا الصدد ينصح مستثمري المدى القريب بالانتظار حتى يتم الاختراق الواضح أعلى من منطقة المقاومة الأخيرة قبل اختيار أي فرص استثمارية جديدة والتي من شأنها توفير الربحية الجيدة، كما يتم تفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقة الدعم الكامنة عند 8530 نقطة. 

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المؤشر الرئيسي EGX30 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 EGX30

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