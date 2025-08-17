"ابنتي زومبي" يتصدر شباك التذاكر كأعلى الأفلام إيرادًا لعام 2025

حقق الفيلم الكوري "ابنتي زومبي" إنجازًا كبيرًا، ليصبح الفيلم الأكثر نجاحًا في شباك التذاكر المحلي لعام 2025 حتى الآن.

وفقًا لبيانات مجلس الفيلم الكوري، استقطب الفيلم أكثر من 4,310,000 مشاهد حتى تاريخ 16 أغسطس بالتوقيت المحلي، متجاوزًا بذلك فيلم هوليوود "F1" الذي حقق نحو 4.1 مليون مشاهد في كوريا الجنوبية.

ويُعد هذا الإنجاز لافتًا، حيث حافظ "ابنتي زومبي" على صدارة شباك التذاكر الكوري لعدة أسابيع متتالية، والفيلم مقتبس من قصة "ويب تون" شهيرة تحمل الاسم نفسه، ويصنف كعمل درامي كوميدي مؤثر، تدور أحداثه حول أب مخلص يبذل قصارى جهده لحماية ابنته، وهي آخر زومبي على قيد الحياة على وجه الأرض.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم جو جونغ سوك، وتشو يو جونغ، ولي جونغ إيون، وتشوي يو ري، وغيرهم. وقد لاقى الفيلم إشادة واسعة من النقاد والجماهير على حد سواء، مما ساهم في تحقيق هذا النجاح الباهر.

