"My Daughter Is a Zombie" يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويقترب من قمة شباك التذاكر لعام 2025

يواصل الفيلم الكوري الجنوبي "ابنتي زومبي" ("My Daughter Is a Zombie") كتابة التاريخ في شباك التذاكر، ليضع نفسه بقوة كأحد أبرز الأفلام المرشحة للقب "أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2025".

ووفقًا لأحدث إحصائيات مجلس السينما الكوري، تمكن الفيلم من تحقيق إنجاز كبير بتجاوز حاجز 3,055,800 مشاهد، وذلك بحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية يوم 9 أغسطس. وبهذا الرقم، يحتل الفيلم المرتبة الخامسة ضمن أعلى الأفلام مشاهدة في عام 2025.

ما يثير الإعجاب بشكل خاص هو السرعة التي وصل بها الفيلم إلى هذا الرقم القياسي. فقد استطاع "ابنتي زومبي" تحقيق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 11 يومًا فقط من عرضه، ليصبح بذلك أسرع فيلم في عام 2025 يصل إلى هذا الإنجاز.

تجاوز الفيلم في سرعته فيلم "Pilot"، الذي كان يعتبر الأكثر ربحًا في صيف 2024، بيوم كامل. كما عادل سرعة فيلم "Smugglers"، الذي تصدر إيرادات صيف 2023.

الفيلم، المقتبس عن ويب تون يحمل نفس الاسم، هو عبارة عن كوميديا مؤثرة تدور أحداثها حول أب مخلص (يؤدي دوره الممثل جو جونغ سوك) يسعى جاهدًا لحماية ابنته، التي تعد آخر زومبي على وجه الأرض. يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم مثل تشو يو جونغ، لي جونغ أون، وتشوي يو ري.

