الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"My Daughter Is a Zombie" يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويقترب من قمة شباك التذاكر لعام 2025

فيلم ابنتي زومبي،
فيلم ابنتي زومبي، فيتو

يواصل الفيلم الكوري الجنوبي "ابنتي زومبي" ("My Daughter Is a Zombie") كتابة التاريخ في شباك التذاكر، ليضع نفسه بقوة كأحد أبرز الأفلام المرشحة للقب "أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2025".

ووفقًا لأحدث إحصائيات مجلس السينما الكوري، تمكن الفيلم من تحقيق إنجاز كبير بتجاوز حاجز 3,055,800 مشاهد، وذلك بحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية يوم 9 أغسطس. وبهذا الرقم، يحتل الفيلم المرتبة الخامسة ضمن أعلى الأفلام مشاهدة في عام 2025.

ما يثير الإعجاب بشكل خاص هو السرعة التي وصل بها الفيلم إلى هذا الرقم القياسي. فقد استطاع "ابنتي زومبي" تحقيق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 11 يومًا فقط من عرضه، ليصبح بذلك أسرع فيلم في عام 2025 يصل إلى هذا الإنجاز.

تجاوز الفيلم في سرعته فيلم "Pilot"، الذي كان يعتبر الأكثر ربحًا في صيف 2024، بيوم كامل. كما عادل سرعة فيلم "Smugglers"، الذي تصدر إيرادات صيف 2023.

الفيلم، المقتبس عن ويب تون يحمل نفس الاسم، هو عبارة عن كوميديا مؤثرة تدور أحداثها حول أب مخلص (يؤدي دوره الممثل جو جونغ سوك) يسعى جاهدًا لحماية ابنته، التي تعد آخر زومبي على وجه الأرض. يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم مثل تشو يو جونغ، لي جونغ أون، وتشوي يو ري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابنتي زومبي My Daughter is a Zombie الفيلم الكوري الجنوبي شباك التذاكر أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات لعام 2025

مواد متعلقة

الفيلم الكوميدي "ابنتي زومبي" يثير حماس الجمهور بإعلان تشويقي جديد (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

ليفربول يتقدم على كريستال بالاس 2-1 في الشوط الأول

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم

الحكومة تضع اللمسات النهائية على المشروع الأضخم في قلب القاهرة

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads