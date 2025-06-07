السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الفيلم الكوميدي "ابنتي زومبي" يثير حماس الجمهور بإعلان تشويقي جديد (فيديو)

فيلم ابنتي زومبي،
فيلم ابنتي زومبي، فيتو

أثار الفيلم الكوري الجنوبي الذي يحمل اسم "ابنتي زومبي" (My Daughter is a Zombie) موجة من الترقب بعد طرح إعلانه التشويقي الجديد، الذي يكشف عن مزيج فريد من الكوميديا العائلية وصراع البقاء في عالم اجتاحته الزومبي، الفيلم المقتبس عن ويب تون شهير، يعد المشاهدين برحلة عاطفية مليئة بالضحك والتوتر، تتمحور حول أب يحاول حماية ابنته المصابة بفيروس الزومبي.

عودة جو جونغ سوك الكوميدية تشعل شباك التذاكر الصيفي

يُفتتح الإعلان التشويقي بمشهد كوميدي للنجم جو جونغ سوك، الذي يؤدي دور الأب "جونغ هوان". 

ويظهر جو جونغ سوك ببراعة وهو يتظاهر بأنه زومبي لينجو من موقف حرج يهدد حياته، مقدمًا لحظة ضحك مبهجة تبعث مما يشير إلى دور سينمائي يجمع بين الكوميديا والأكشن.

صراع أبوي لحماية آخر زومبي في العالم

تدور أحداث الفيلم حول "جونغ هوان" (جو جونغ سوك) الذي يجد نفسه مضطرًا للجوء إلى قرية أونبونغ الساحلية، حيث تقيم والدته "بام سون" (لي جونغ أون). يهدف "جونغ هوان" من هذه الخطوة إلى حماية ابنته "سو آه" (تشوي يو ري)، التي تُعد آخر زومبي متبقية في العالم. 

ويُبرز الإعلان التشويقي علاقة الأب بابنته المصابة، حيث يثير مشهد استسلام "جونغ هوان" الطبيعي للطبيعة "اللاذعة" لـ"سو آه" فضول المشاهدين حول ديناميكية علاقتهما. يزداد الاهتمام بالفيلم مع الظهور اللطيف لقطتهم العائلية "آي يونغ"، التي تشاهد الأحداث بتعابير بريئة، مما يضفي لمسة من الدفء على القصة.

وتتصاعد حدة التوتر مع ظهور "يون هوا" (تشو يو جونغ)، حبيبة "جونغ هوان" الأولى، التي تحمل كراهية عميقة للزومبي وتطرح سؤالًا ينذر بالخطر: "ألا يوجد زومبي يمكنني الإمساك به وقتله؟". هذا السؤال يشير إلى أزمة وشيكة تهدد عائلة "جونغ هوان" ويزيد من تعقيد مهمته في حماية ابنته. لمواجهة هذه التحديات، يجد "جونغ هوان" دعمًا في صديقه الوفي "دونغ باي" (يون كيونغ هو)، الذي يتطوع ليكون سنده الدائم. يتعاون الاثنان معًا في مهمة محفوفة بالمخاطر لترويض "سو آه" والتعايش مع وضعها غير العادي، مما يعد المشاهدين برحلة مليئة بالمغامرات والصعوبات.

ومن المقرر عرض فيلم "ابنتي زومبي" في دور العرض السينمائية خلال يوليو المقبل.

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الفيلم الكوري الجنوبي ابنتي زومبي My Daughter is a Zombie جو جونغ سوك شوي يو ري

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