الأحد 17 أغسطس 2025
تحصين 10110 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية (صور)

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تحصين 10110 رؤوس ماشية في أول أيام انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1.

وأكد محافظ الدقهلية، على أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية في كافة الأنحاء.

الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين

وأكد محافظ الدقهلية، على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض.

وأضاف: إن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، بجميع المراكز والقرى والعزب

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، مناشدا المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

