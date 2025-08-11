تموين برج العرب بالإسكندرية يضبط بقالا تموينيا تصرف في سكر مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإقليم.



حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط بقال تمويني قام بالتصرف في سلع تموينية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة حيث تصرف في الكميات والأصناف ٢٠٠ كجم سكر تمويني مدعم.

كما شنت الإدارة حملات على المخابز البلدية والأسواق والتي نتج عنها تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين عدم الإعلام عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

