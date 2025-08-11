الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين برج العرب بالإسكندرية يضبط بقالا تموينيا تصرف في سكر مدعم

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإقليم.

المصري يعلن وصول البطاقة الدولية للاعب الفرنسي كيليان

عمرو يوسف: أتمنى تقديم 100 فيلم مع دينا الشربيني (فيديو)


حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط بقال تمويني قام بالتصرف في سلع تموينية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة حيث تصرف في الكميات والأصناف ٢٠٠ كجم سكر تمويني مدعم.  

 

كما شنت الإدارة حملات على المخابز البلدية والأسواق والتي نتج عنها تحرير  ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير محضرين عدم الإعلام عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التموين الاسكندرية وزير التموين

مواد متعلقة

تموين العامرية بالإسكندرية يضبط زيتا تموينيا مدعما قبل تهريبه للسوق السوداء

أزمات محمد رمضان عرض مستمر، من صفع معجب إلى وصف منتقديه بـ "كلاب الشوارع"

القبض على تيك توكر متحول جنسيا

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025، التعليم العالي تعلن أعداد الطلاب المقبولين

انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads