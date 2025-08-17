الأحد 17 أغسطس 2025
موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره آرسنال على ملعب "الأولد ترافورد" مساء اليوم الأحد في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال 

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال

تذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تقديم مباراة قوية والحصول على نتيجة إيجابية، على ملعبه ووسط جماهيره، أمام آرسنال الذي يأمل أن يبدأ الموسم بفوز خارج أرضه.

وانطلقت منافسات الدوري الإنجليزي، الموسم الجديد، يوم الجمعة الماضي حيث فاز ليفربول على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليًا جدول الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزًا عريضًا على ولفرهامبتون، بأربعة أهداف دون رد.

