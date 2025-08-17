الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة الذهب: نسعى لزيادة عدد الشركات الحاصلة على شهادة مجلس المجوهرات

ايهاب واصف
ايهاب واصف

أكد  إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الشعبة تعمل خلال الفترة القادمة على التوسع في منح الاعتمادات الدولية لشركات القطاع داخل مصر، وفي مقدمتها شهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC).

 شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات

وأوضح واصف، وفق التقرير الأسبوعي من شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن مصر تضم حتى الآن شركة واحدة فقط حاصلة على هذه الشهادة، لافتًا إلى أن الشعبة تسعى لتعريف العاملين في القطاع بأهمية شهادتي RJC وChain of Custody، والتشجيع على تبني معاييرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية. 

وأشار إلى أن شهادة RJC تعكس التزام الشركة بمعايير التوريد الأخلاقي، والامتثال للضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، بجانب تطبيق الممارسات البيئية السليمة في عمليات التعدين والتكرير والتصنيع. 

تتبع الذهب من مصدره حتى وصوله إلى المستهلك النهائي

وأضاف أن الحصول على الشهادة يعني أيضًا اعتماد سلسلة الحيازة (Chain of Custody) التي تضمن تتبع الذهب من مصدره حتى وصوله إلى المستهلك النهائي دون خلطه بمواد غير معتمدة أو غير أخلاقية، فضلًا عن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية من خلال توفير بيئة عمل آمنة وأجور عادلة واحترام حقوق العمال.

وأكد رئيس شعبة الذهب، أن الشعبة ستلعب دورًا محوريًّا في المرحلة المقبلة لمساندة المزيد من الشركات المصرية على اجتياز متطلبات التدقيق الدولي والحصول على هذه الشهادة، وهو ما يعزز من ثقة الشركاء والمشترين عالميًا في الذهب والمشغولات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب الذهب رئيس شعبة الذهب إتحاد الصناعات الصناعات RJC

مواد متعلقة

سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل.. تراجع المواليد في آخر 5 سنوات.. و5 محافظات بالصعيد تتصدر قائمة الأعلى في الزيادة السنوية

الإحصاء: تراجع عدد المواليد في مصر آخر 5 سنوات

رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

سوداني قبل العودة لبلاده: مصر وناسها طيبين ويارب ييجوا السودان عشان نرد الجميل (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads