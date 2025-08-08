الجمعة 08 أغسطس 2025
أتالانتا يعتزم توقيع عقوبات صارمة ضد لوكمان بعد أزمته الأخيرة وغيابه عن التدريبات

لوكمان
لوكمان

يعتزم نادي أتالانتا الإيطالي اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد النجم النيجيري أديمولا لوكمان، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق مؤخرا، في ظل توتر العلاقة بين الطرفين مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

اتفاق بين لوكمان وإنتر ميلان

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، توصل لوكمان لاتفاق كامل بشأن الشروط الشخصية مع إنتر ميلان، غير أن أتالانتا رفض عرض النيراتزوري الذي بلغت قيمته 42 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين كمكافآت، الأمر الذي أثار غضب المهاجم النيجيري ودفعه لمغادرة إيطاليا لقضاء إجازة إضافية.

وأكد التقرير أن إدارة أتالانتا تدرس فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب، معتبرة أن سلوكه غير مقبول بغض النظر عن المبررات أو التطورات المحتملة في الأيام القادمة.

لوكمان "27 عامًا" الذي كان هدفا لنادي آرسنال في بداية الصيف، ولعب سابقا مع تشارلتون وإيفرتون وخاض فترات إعارة مع فولهام وليستر سيتي، قبل أن يقضي المواسم الثلاثة الماضية في إيطاليا بعد قدومه من لايبزيج.

