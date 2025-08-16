تعليم الإسكندرية يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

عقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم السبت اجتماعا موسعا بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى عموم الإدارات التعليمية التسع.



وجاء ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة.

وشدد مدير المديرية على تكثيف المتابعة الميدانية في كافة اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة فى امتحانات الدور الثاني لضمان سير أيام الامتحانات في أفضل صورة وتوفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات.

كما شدد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية والفرعية.

وقد أصدر الدكتور عربي أبوزيد تعليماته بحصر أعداد المعلمين بالحصة، لسد العجز قبل بداية العام الدراسي لاستقبال التلاميذ فى المدارس بدون أى عجز فى المدرسين او التخصصات.

وطالب(أبو زيد) بالانتهاء من تصحيح الدور الثاني للشهادة الإعدادية وإعطاء كل طالب حقه من التصحيح والمراجعة وأشار لفتح الموقع الإلكتروني للمرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال غدا الأحد لتسجيل الرغبات وفق الفراغات المتاحة.

ووجه مدير المديرية بضرورة الانتهاء من البت فى التحويلات الخاصة بالطلبة وفقا للقواعد المنظمة لعملية التحويلات والانتهاء من صرف المستحقات المالية للعاملين وتجهيز المدارس لاستقبال عام دراسي جديد.

ووجه (أبو زيد) على تفعيل الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية التسع ؛ وذلك لتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب وتنمية مهاراتهم وتعزيز روح الولاء والانتماء واكتشاف ورعاية الموهوبين.

