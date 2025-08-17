الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة سائق بتهمة القتل الخطأ في عين شمس للجنايات

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سائق سيارة بتهمة دهس شخص أجنبي مما أدى إلى مصرعه، بمنطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية.


وجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالقتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال وعدم الالتزام بلوائح المرور وتعاطي مخدر الحشيش.

 

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

 

ضبط قائد سيارة صدم أجنبيا وتسبب في وفاته بعين شمس

وعقب الانتقال والفحص، تبين أن الشخص الأجنبي كان يسير بالطريق محل البلاغ عندما اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل لا يحمل أي تراخيص، ومقيم بدائرة القسم ذاته.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الحادث وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس عين شمس منطقة عين شمس النيابة العامة قسم شرطة عين شمس أمن القاهرة

مواد متعلقة

سائق إسعاف يتفاجأ بوفاة نجله في حادث مروري بمنشأة القناطر

تأييد إعدام سائق بتهمة دهس شخص وشروعه في قتل 4 آخرين بالقليوبية

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

تحرك عاجل من الداخلية لفحص فيديو تبادل إطلاق النيران بقنا

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ 2025 في أكتوبر المقبل؟

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين في انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بجرار زراعي بأسيوط

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads