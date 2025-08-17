إحالة سائق بتهمة القتل الخطأ في عين شمس للجنايات

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سائق سيارة بتهمة دهس شخص أجنبي مما أدى إلى مصرعه، بمنطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية.



وجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالقتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال وعدم الالتزام بلوائح المرور وتعاطي مخدر الحشيش.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

ضبط قائد سيارة صدم أجنبيا وتسبب في وفاته بعين شمس

وعقب الانتقال والفحص، تبين أن الشخص الأجنبي كان يسير بالطريق محل البلاغ عندما اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربًا، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو عاطل لا يحمل أي تراخيص، ومقيم بدائرة القسم ذاته.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الحادث وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه السيارة وقائدها لضمان تحقيق العدالة وحفظ أمن وسلامة المواطنين.

