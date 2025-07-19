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مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

طفل يقود تريلا على
طفل يقود تريلا على الطريق السريع ويثير المخاوف، فيتو

طفل يقود تريلا على الطريق السريع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لطفل صغير يقود شاحنة "سيارة تريلا"، على إحدى الطرق السريعة، الأمر الذي يمكن أن ينذر بكارثة.

طفل يقود تريلا على الطريق السريع

ويظهر المقطع، الذي انتشر بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، طفل صغير، لا يتعد عمره الـ 14 عامًا، وهو يقود سيارة "تريلا" على إحدى الطرق السريعة، في وضح النهار، وكانت أرقام الشاحنة على جانب السيارة ممسوحة، ولا يضهر منها سوى رقم (40).

 

طفل يقود تريلا على الطريق السريع، فيتو
طفل يقود تريلا على الطريق السريع، فيتو


أثار مقطع الفيديو المرعب على الطريق السريع مخاوف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه أحدهم المقطع إلى وزارة الداخلية "كبلاغ"، في حين حذر آخرون من كارثة قد يسببها الطفل الصغير على الطريق، بسبب قيادة الأطفال للشاحنات على الطرق السريعة.

علقت البلوجر شاهيناز طاهر على المقطع قائلة: "وبعدين في الاستهتار اللي إحنا فيه ده"، ووجهت بلاغا لوزراة الداخلية بمقطع الفيديو.

طمس أرقام السيارة وكارثة على الطريق

وقال البلوجر أحمد سعفان: "إزاي يعني أن الغالبية العظمى من عربيات النقل بتشيل أو بتطمس الاستيكر الموجودة على جانبي المركبة والمكتوب عليه أرقام المركبة دول المفروض العقوبة تطبق بصرامة عليهم".


ورد البلوجر على عبد الفتاح: "لا ترموا المسئولية على الداخلية حاسبوا والد الطفل أولا لن ينتهي مسلسل الاستهتار بالقانون، المسئولية أولًا على التربية".

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "طيب مسار التريلات أقصى اليمين لماذا يسير أقصى اليسار، مشكله كهذه لابد أن يتم التعامل معها بجدية، يجب الحذر على الطرق السريعة، ومثل هذه الأمور قد يؤدي لكارثة".

أما البلوجر صلاح أحمد فقال: "كيف يقدر مثل هذا الطفل معنى المخاطر على الطريق ولا قيمة الأرواح التي يمكن أن تصبح ضحية لهذا الطفل".

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