جامعة حلوان تعلن موعد التقدم للالتحاق بالكليات
أعلنت جامعة حلوان أنه سيتم الإعلان عن رابط التقديم للكليات ورابط حجز الكشف الطبي وذلك للطلاب الجدد المرشحين للجامعة للعام الجامعي الجديد (2025 -2026)، بداية شهر سبتمبر.
التقديم لجامعة حلوان
وأوضحت جامعة حلوان أنه سيتم نشر كافة التفاصيل والروابط اللازمة لإتمام عملية التقديم للكليات على الموقع الرسمي للجامعة والصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وطالبت جامعة حلوان من الطلاب الجدد متابعة القنوات الرسمية للجامعة لمعرفة أحدث المستجدات الخاصة بالتقديم.
رابط موقع جامعة حلوان:
رابط صفحة الفيس بوك:
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا