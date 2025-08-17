الأحد 17 أغسطس 2025
جامعة حلوان تعلن موعد التقدم للالتحاق بالكليات

جامعة حلوان
أعلنت جامعة حلوان أنه سيتم الإعلان عن رابط التقديم للكليات ورابط حجز الكشف الطبي وذلك للطلاب الجدد المرشحين للجامعة للعام الجامعي الجديد (2025 -2026)، بداية شهر سبتمبر.

التقديم لجامعة حلوان

وأوضحت جامعة حلوان أنه سيتم نشر كافة التفاصيل والروابط اللازمة لإتمام عملية التقديم للكليات على الموقع الرسمي للجامعة والصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

رئيس جامعة حلوان يستقبل وزير المالية السابق على هامش مناقشة رسالة دكتوراه

جامعة حلوان: الأنشطة تساهم بشكل فعال في بناء شخصية الطالب الجامعي

وطالبت جامعة حلوان  من الطلاب الجدد متابعة القنوات الرسمية للجامعة لمعرفة أحدث المستجدات الخاصة بالتقديم.
رابط موقع جامعة حلوان:

رابط صفحة الفيس بوك:
 

