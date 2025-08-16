جامعة حلوان: الأنشطة تساهم بشكل فعال في بناء شخصية الطالب الجامعي

تسعى جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى توفير بيئة جامعية محفزة تُمكّن الطلاب من ممارسة الأنشطة المتنوعة، وتدعمهم في إطار حرصها على بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة وتعزيز دوره داخل المجتمع، وقد شهدت جامعة حلوان طفرة نوعية في الأنشطة الطلابية جمعت بين الإبداع، التميز، والانفتاح على قضايا العصر.

فقد تنوعت الفعاليات بين أنشطة ثقافية وفنية ساهمت في تنمية الحس الجمالي والانتماء الوطني، وبرامج أكاديمية وتدريبية هدفت إلى صقل مهارات الطلاب العلمية والعملية، إلى جانب أنشطة رياضية حافلة بالبطولات والمنافسات، ومبادرات مجتمعية وتطوعية عززت من الروح الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، ومجالات الابتكار والبحث العلمي التي فتحت آفاقًا جديدة نحو مستقبل معرفي وريادي واعد.

وهذا في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو بناء شخصية طلابية متكاملة، أصبحت الأنشطة الطلابية في الجامعات تحظى باهتمام متزايد باعتبارها ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب.، وقد أكدت الوزارة في خططها الاستراتيجية أهمية تعزيز المشاركة الطلابية في مختلف الأنشطة الثقافية، الرياضية، الفنية، والاجتماعية، لما لها من دور فعّال في صقل المواهب، وترسيخ قيم الانتماء، والعمل الجماعي، والقيادة.

فعلى صعيد الأنشطة الثقافية والفنية تم تنظيم معرض فني بعنوان "مصر: الماضي - الحاضر - المستقبل" بمجمع الفنون والثقافة، شارك فيه طلاب من كليات الفنون الجميلة، التربية الفنية، والفنون التطبيقية، وضم أكثر من 45 عملًا فنيًا متنوعًا، كذلك تقديم أوبريت "البروكة" احتفالًا بمئوية سيد درويش، بمشاركة 56 طالبًا من كورال كلية التربية الموسيقية بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم بمستويات متعددة، شملت حفظ كامل القرآن ونصفه وأجزاء منه، ضمن خطة الإدارة العامة لرعاية الشباب، كذلك مشاركة كلية الفنون التطبيقية في برنامج "فنون تنموية" بالتعاون مع وزارة الشباب واليونيسف، لتقديم ورش توعوية حول التغيرات المناخية في 13 محافظة، كذلك تنظيم المعرض الختامي للطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية، كما انطلقت فعاليات المعسكر الصيفي للطلاب بمرسى مطروح.

ولتقديم تجربة تعليمية متميزة، تم تنظيم ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP حول اختبارات IELTS، لتأهيل الطلاب للمنح والدراسات بالخارج، وتم فتح باب التسجيل في دورات اللغة الإسبانية بكلية الآداب، ضمن خطة مركز اللغات للأغراض المتخصصة.

وعن *الأنشطة الرياضية* فازت الجامعة بـ بطولة الشهيد الرفاعي لألعاب القوى، بحصيلة 10 ميداليات ذهبية، 3 فضية، وبرونزية واحدة، وتم تنظيم بطولة كرة القدم بين كليات الجامعة، وفاز فريق كلية التجارة بالمركز الأول، بالإضافة إلى تنظيم بطولة الثقافة الرياضية بمشاركة الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي، تنظيم المعسكر التدريبي لعشائر الجوالة بمدينة مرسى مطروح، لتأهيل الطلاب في مهارات القيادة والخدمة العامة، تألقت الجامعة في بطولة العلمين الأولي للجامعات.

ََوعن *الأنشطة المجتمعية والتوعوية “تم تنظيم ندوة بعنوان” "مبادرة حياة كريمة وثقافة العمل التطوعي" بكلية الآداب، لتعزيز الوعي المجتمعي، المعرض الخيري للملابس بالتعاون مع مؤسسة صديقة، لتوفير احتياجات الطلاب والعاملين بأسعار رمزية، وشاركت الجامعة في ورشة عمل "إدارة الفرق التطوعية" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تنظيم سلسلة ندوات توعوية عن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري بالإضافة إلى تنظيم احتفالية وطنية مبهرة بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو.

ووثقت الجامعة جهودها في “التعاون الدولي والمهني”، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية السياحة والفنادق وأكاديمية مصر للطيران للتدريب لتأهيل طلاب قسم إدارة عمليات الطيران، وشاركت الجامعة في مهرجان العلمين الجديدة 2024 تحت شعار "العالم علمين" ضمن فعاليات وزارة التعليم العالي، وشاركت كلية التجارة في ملتقى خبراء الاستثمار في الأوراق المالية (FIES)، لتعزيز التنافسية الإقليمية لسوق المال المصري، كذلك استقبلت الجامعة وفد جامعة ديموقريطوس لبحث سبل التعاون المشترك.

وظهر طلاب جامعة حلوان “في مجال الابتكار” وفاز طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بالمركز الأول في معرض الابتكارات بمشروع تحويل سيارة من بنزين إلى كهرباء، وشارك فريق من كلية الهندسة في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية بالأكاديمية العسكرية بمشروع "Studemeter" لمراقبة تركيز الطلاب، كذلك تم تنظيم رحلة علمية لطلاب برنامج السيارات الهجين إلى محطة الرياح بالزعفرانة ضمن مادة الطاقات المتجددة، كما تأهل 10 فرق للتصفيات المحلية في مسابقة البرمجة الدولية ECPC، كما حققت فرق إيناكتس جامعة حلوان إنجازات غير مسبوقة في مسابقة Enactus Egypt 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.