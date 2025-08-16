السبت 16 أغسطس 2025
أخبار مصر

رئيس جامعة حلوان يستقبل وزير المالية السابق على هامش مناقشة رسالة دكتوراه

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراة المهنية DPA المقدمة من الباحث محمد عبد المحسن محمود بعنوان “أثر التحول الرقمي على حوكمة الموازنة العامة للدولة”، بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

 

مناقشة رسالة الدكتوراة المهنية DPA

وعقدت المناقشة في رحاب صرح علمي كبير بمجمع الفنون والثقافة تحت إشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم أثر التحول الرقمي على حوكمة الموازنة العامة للدولة، من خلال استعراض مدى تطبيق التقنيات الرقمية الحديثة في مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة، ومدى انعكاس ذلك على تعزيز مبادئ الشفافية، الكفاءة، والمساءلة المالية في القطاع العام.

جامعة حلوان تستقبل طلاب جامعة السلطان قابوس ضمن برنامج Music Art

جامعة حلوان: الأنشطة تساهم بشكل فعال في بناء شخصية الطالب الجامعي

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، الدكتور عمر سالمان أستاذ الأقتصاد وعميد كلية التجارة وإدارة الأعمال الأسبق، الدكتور عبد الله رمضان توفيق أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان ونائب محافظ السويس.

