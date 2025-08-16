السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

تعادل مثير بين برايتون وفولهام في الدوري الإنجليزي

برايتون وفولهام
برايتون وفولهام

تعادل فولهام أمام مضيفه برايتون، بهدف لكل فريق، اليوم السبت، على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف التقدم لصالح برايتون مات أورلي بالدقيقة 55 ، وبهذا الهدف، فقد استقبل فولهام الهدف رقم 1000، طوال تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل فولهام في الدقيقة 97 عن طريق رودريجو مونيز.

سندرلاند يهزم وست هام

فيما حقق سندرلاند فوزا كبيرا على فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف دون رد  في الجولة الأولى من  الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ثلاثية سندرلاند العائد للدوري الممتاز هذا الموسم جاءت عن طريق كل من ماياندا في الدقيقة 61 وبالارد في الدقيقة 73 وإسيدور في الدقيقة 92 ليحصد الفريق أول 3 نقاط له.

توتنهام يفوز على بيرنلي

كما فاز توتنهام هوتسبير على بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من  الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ريتشارلسون الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 10 بعد عرضية من محمد قندوس ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة 60.

ونجح جونسون في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وشهدت مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، تطبيق قاعدة جديدة تحدث لأول مرة في البريميرليج.

وحصل توتنهام على ركلة ركنية بسبب القاعدة الجديدة التي تنص على عدم جواز امتلاك حارس المرمى للكرة بين يديه لأكثر من 8 ثوان، وهو ما حدث مع الحارس دوابرافكا في الدقيقة 4 من المباراة.
 

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026


الجمعة 15 أغسطس 2025 

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

 

