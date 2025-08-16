الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى إبشواي المركزي تنقذ سيدة من الموت بسبب خطأ طبي بالولادة القيصرية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

نجح فريق طبي في مستشفى إبشواي المركزي بمحافظة الفيوم في إنقاذ حياة سيدة كانت على وشك الموت، بعد أن تعرضت لمضاعفات خطيرة إثر خطأ طبي في عيادة خاصة، وخروج الأحشاء خارج غشاء البطن.

توصيف حالة المريضة

وقال الدكتور أيمن عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن مستشفى إبشواي المركزي استقبلت السيدة  في حالة حرجة للغاية، حيث كانت تعاني من خروج الأمعاء وأحشاء البطن من مكانها، وعلى الفور تم تحضيرها فورًا لغرفة العمليات، وتمكن فريق عمل متكامل من الجراحين وأخصائيي التخدير والتمريض من السيطرة على المضاعفات الخطيرة التي كانت تعاني منها، وتكللت جهودهم بالنجاح، وتمت السيطرة على الحالة، وحاليًا تخضع السيدة للمتابعة والعلاج اللازم، وحالتها مستقرة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 17-8-2025

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

وقد شارك في هذه المهمة الإنسانية كل من الدكتور أسامة الجندي، أخصائي الجراحة،و الدكتور محمد إسماعيل، استشاري التخدير، ومستر حسام عبد الحميد، ممرض، وأمينة نادى، ممرضة بقسم الاستقبال، إضافة إلى فريق التمريض في العمليات والجراحة، وجميعهم عملوا تحت إشراف الدكتور محمد نصر الله، استشاري الجراحة العامة ومدير المستشفى.

 

الفيوم استشارى الجراحة العامة حالة حرجة فريق التمريض قسم الاستقبال محافظة الفيوم مستشفى أبشواي المركزي وكيل وزارة الصحة

