الجمعة 15 أغسطس 2025
بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم تشيلسي المغضوب عليه

 يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني إلى التعاقد مع كريستوفر نكونكو، مهاجم منتخب فرنسا ونادي تشيلسي الإنجليزي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مراسل شبكة "سكاي سبورتس" أن النادي البافاري بدأ مفاوضاته مع تشيلسي بشأن التعاقد مع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا.

وأضاف أن الناديين أجروا اتصالات مباشرة لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

تشيلسي يرغب في بيع نكونكو نهائيا

 وأشار المراسل إلى أن نكونكو بات خارج حسابات مدرب تشيلسي، إنزو ماريسكا، وأن النادي اللندني يسعى للتخلص من خريج أكاديمية باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأوضح أن تشيلسي يرفض إعارة اللاعب ويرغب في بيعه بشكل نهائي.

ولم يتوصل بايرن ميونخ بعد لأي اتفاق مع تشيلسي أو المهاجم الفرنسي، لكن نكونكو، مهاجم لايبزيج السابق، يتطلع للعودة مجددًا إلى الدوري الألماني عبر بوابة بطل البوندسليجا.

يشار إلى أن عقد نكونكو مع تشيلسي ممتد حتى صيف 2029.

