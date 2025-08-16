السبت 16 أغسطس 2025
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن الاحتلال قصفا مدفعيا يستهدف محيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

الاحتلال يشن غارة جوية على مبان وسط خان يونس

وشن جيش الاحتلال غارات جوية إسرائيلية على مبان وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال تعقد اجتماعا مساء اليوم لتلخيص خططها لاحتلال مدينة غزة.

وقبل وقت سابق أعلن مصدر في المستشفى المعمداني، اليوم السبت، عن سقوط شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي على منطقة عسقولة بمدينة غزة.

وكانت أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم السبت، باستشهاد 25 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 12 من منتظري المساعدات.

 

