إعلام عبري: رئيس الأركان يعرض غدا على وزير الجيش خطط احتلال غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الأركان إيال زامير سيعرض غدا على وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس خطط احتلال مدينة غزة.

الخطة المركزية لاحتلال مدينة غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن رئيس هيئة الأركان، إيال زامير، صادق على الخطة المركزية لاحتلال مدينة غزة، وذلك خلال اجتماع موسع ضم كبار قادة الجيش ومسؤولين من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وممثلين عن وزارة جيش الاحتلال.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن زامير أقر "الفكرة المركزية" لخطة العمليات المقبلة في قطاع غزة، وذلك ضمن مناقشة تقييمية شارك فيها منتدى هيئة الأركان العامة، واستعرضت خلالها اعتداءات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم الذي بدأ الثلاثاء في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

عملية عسكرية تهدف إلى هزيمة حركة حماس

وأشار البيان إلى أن الخطة تأتي استجابة لتوجيهات المستوى السياسي، الذي صوت الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء على تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى "هزيمة حركة حماس".

كما ناقش الاجتماع جاهزية القوات، حيث شدد رئيس الأركان على أهمية رفع مستوى التأهب واستعداد جيش الاحتلال لاستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب إجراء تدريبات إنعاشية ومنح فترات راحة للقوات استعدادًا للمرحلة المقبلة من العمليات.

نقص كبير في عدد الجنود

وعرضت خلال الاجتماع خطة تفصيلية للخطوات القادمة في غزة، وتمت الموافقة عليها، دون الكشف عن مضمونها الكامل إلا أن الجيش أشار إلى أنها تشمل عمليات هجومية بدأت بالفعل، مثل العملية الجارية في منطقة الزيتون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.