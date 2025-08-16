السبت 16 أغسطس 2025
إسرائيل تعلن شرطها للموافقة على اتفاق في غزة

 زعمت إسرائيل تمسكها بشروطها لإنهاء الحرب، وهي نزع سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين والسيطرة على قطاع غزة، وإقامة سلطة بدون حماس أو السلطة الفلسطينية، وذلك بعد قرابة العامين على الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كالآتي: "سنوافق على الاتفاق بشرط إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، ووفقًا لشروطنا لإنهاء الحرب".

وفند البيان الشروط كالتالي: "نزع سلاح حماس، تجريد القطاع من السلاح، سيطرة إسرائيل على المحيط، وإحضار جهة حاكمة ليست حماس وليست السلطة الفلسطينية، وتعيش بسلام مع إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زعم قبل أيام أن بلاده لن توافق على اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن بعض المحتجزين فقط في قطاع غزة.

وادعي في مقابلة مع تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي: "لن أعود إلى الاتفاقيات الجزئية... أريدهم جميعًا".

وكان مكتب نتنياهو أعلن،  موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على السيطرة على قطاع غزة بالكامل، وهو ما لقي إدانات عربية ودولية واسعة.

