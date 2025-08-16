السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة: تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على شقق بديلة أكتوبر المقبل

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع المحافظين لمناقشة آليات تنفيذ القانون الجديد الخاص بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكنى، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد لـ الإيجار القديم.

لجان متخصصة لحصر وتصنيف مناطق الإيجار القديم

وأوضح "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن القانون نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.

تحرير العلاقة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديم

وأضاف أن العلاقة الإيجارية بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تحريرها بالكامل لتُترك للاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، حيث تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان بداية من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة.

وأكد أن الأولوية في تسليم الوحدات ستكون لهؤلاء المستأجرين، على أن يتسلموها قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة، بما يضمن عدم تعرضهم لأي أعباء مفاجئة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة مستأجري الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء مدبولى المستاجرين

مواد متعلقة

الحكومة: نسعى لتحديد الحد الأدنى للأجرة بوحدات الإيجار القديم بالمرحلة الانتقالية

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

الأكثر قراءة

غرق في رأس الحكمة، نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة تيمور تيمور

ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، ونقابة المهن التمثيلية تنعاه

الدوري المصري، الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

خدمات

المزيد

عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد وفقا للقانون الجديد

تراجع أسعار سيارات هيونداي الهايبرد في السوق المصرية خلال أغسطس

سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بشراء منزل جديد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أمين الفتوى يجيب

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads