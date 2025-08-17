بعد غلقه 6 ساعات، فتح محور 26 يوليو أمام حركة السيارات باتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان أمام حركة السيارات، على أن تستكمل تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر) غدا الإثنين.

إغلاق محور 26 يوليو كليا

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، والعمل على تسيير حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر)، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.



وقال مصدر أمنى ـ إن مواعيد الغلق الكلي من يوم الأحد الموافق 17 /8/ 2025 حتى صباح الثلاثاء الموافق 19 /8/ 2025.



ومن يوم الجمعة الموافق 22 /8/ 2025 حتى صباح الأحد الموافق 24 /8/ 2025، وعلى أن يكون الغلق خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا فقط.

المسارات البديلة المقترحة:

المسار الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان يتم الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

أما المسار الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.



وتؤكد الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والتجهيزات والإرشادات المرورية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وحماية وسلامة المواطنين.

