خارج الحدود

8 شهداء في غارة للاحتلال على منزل بحي الزيتون جنوب غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة بارتقاء 8 شهداء جراء غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما تواصل طواقم الإنقاذ عملياتها في محاولة لانتشال مزيد من الضحايا من تحت الأنقاض.

انفجارات في وسط إسرائيل وجيش الاحتلال يتحدث عن صاروخ حوثي

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، رصد واعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن، وسط أنباء عن عدم تفعيل صفارات الإنذار.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه تم "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضه".

وأفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن أصوات انفجارات سمعت في منطقة الوسط والمركز في إسرائيل، دون تحديد طبيعتها حتى الآن.

وقال ناشطون فلسطينيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل تزامنًا مع إعلان جيش الاحتلال.

جنوب غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي حى الزيتون

