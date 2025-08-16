السبت 16 أغسطس 2025
محافظات

مصرع شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه على يد آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة باكوس شرق محافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

متحف الخزف الإسلامي، جوهرة فنية تعود للحياة في قلب القاهرة (صور)

تظاهرة في مدينة الطيرة الفلسطينية تنديدا بمجازر الاحتلال

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الرمل أول يفيد بمشاجرة ومصرع المجني عليه متأثرا بإصابته بدائرة القسم.

وتبين أنه مشاجرة تمت بين المتهم والمجني عليه -عاطلين- تقابل المتهم والمجني عليه في منطقة شارع باكوس وتعدي كل منهما على الآخر وقام المتهم بطعن المجني عليه طعنه نافذة أودت بحياته.

 

وتبين أن المتهم والمجني عليه لهم سوابق جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

